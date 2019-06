Diretta Bolivia Venezuela/ Streaming video DAZN: ultima chance per La Verde

Bolivia Venezuela, in diretta dall’Estadio Mineirao di Belo Horizonte, che si gioca sabato 22 giugno alle ore 21.00 italiane, sarà una sfida valevole come match della terza giornata della fase a gironi della Copa America 2019. Match decisivo per le due formazioni per cercare di ottenere una qualificazione anche attraverso i ripescaggi come migliori terze, in un girone in cui Brasile e Perù recitano il ruolo di favorite. All’esordio la Bolivia non ha potuto nulla contro la Selecao, più convincente nel primo match disputato l’organizzazione difensiva della Vinotinto, che ha bloccato i peruviani sul pari a reti bianche.

DIRETTA STREAMING VIDEO DAZN, QUOTE E RISULTATO LIVE

Segnaliamo che la partita Bolivia Venezuela non sarà visibile in diretta tv in chiaro o sul satellite, ma ci sarà la possibilità di vedere in esclusiva la diretta streaming video via internet dell’incontro, collegandosi tramite smart tv o pc oppure con dispositivi mobili come tablet o smartphone, per tutti gli abbonati DAZN.

PROBABILI FORMAZIONI BOLIVIA VENEZUELA

Le probabili formazioni di Bolivia Venezuela, che si gioca quest’oggi per la Copa America 2019. Bolivia schierata con questo undici titolare con un 4-4-1-1: Lampe; Bejarano, Haquin, Jusino, Cuellar; Saavedra, Justiniano, Saucedo, Chumacero; Castro; Martins Moreno. Venezuela pronto a rispondere con un 4-1-4-1 e questa formazione: Farinez; Rosales, Canchellor, Villanueva, Mago; Moreno; Savarino Quintero, Herrera, Rincon, Murillo; Rondon.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Venezuela nettamente favorito per la vittoria contro la Bolivia. Quota per il segno 1 fissata a 7.50 da Bet365, quota per il segno X offerta a 3.90 da William Hill, mentre la quota per il segno 2 viene proposta a 1.52 da Snai. Le quote per i gol complessivamente realizzati nel corso della partita vengono fissate a 2.00 per quanto riguarda l’over 2.5 e a 1.80 per quanto riguarda l’under 2.5 da Bwin.



