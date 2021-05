Video/ Bologna Fiorentina (3-3): gol e highlights, Palacio frena i viola (Serie A)

VIDEO BOLOGNA FIORENTINA (3-3): CHE SPETTACOLO AL DALL’ARA!

Ecco il video di Bologna Fiorentina, partita valida per la 34^ giornata del campionato di Serie A. Allo stadio Dall’Ara finisce 3-3 un match pirotecnico che ha visto gli ospiti andare in vantaggio per ben tre volte (bella doppietta di Vlahovic) e altrettante volte raggiunti da un Bologna molto vivace in attacco grazie a un Vignato molto ispirato in versione assistman e soprattutto a Palacio che vive una seconda giovinezza e realizza una tripletta sontuoso. E andando a spulciare tra le statistiche elaborate al termine della gara andata in scena nella cornice dello stadio “Dall’Ara” si nota come ci sia stato grande equilibrio fra emiliani e toscani.

Infatti se il possesso palla è stato saldamente nelle mani dei padroni di casa (63% a 37%), nei tiri totali scoccati verso la porta c’è stata quasi parità (11 a 9 per io rossoblu), laddove però le punizioni conquistate dagli ospiti sono state di più (17 a 13). Sul fronte parate, Dragowski ne ha compiute 3, raccogliendo tuttavia la palla dal sacco tre volte come il suo collega Skorupski (1 sola parata). Passando invece ai falli, il Bologna ne ha commessi 16 contro i 12 della Fiorentina, mentre nei passaggi totali completati i felsinei dimostrano di avere tenuto per più tempo il pallino del gioco (426 a 207); infine gli attacchi totali dei rossoblu sono stati 123 (contro i 67 degli avversari), mentre quelli effettivamente pericolosi sono stati solo 45 a fronte dei 41 -dunque una percentuale più alta di efficacia offensiva- della squadra gigliata.

VIDEO BOLOGNA FIORENTINA: LE DICHIARAZIONI

Per il video di Bologna Fiorentina, ecco le parole dei tecnici di Bologna e Fiorentina dalla mixed zone. Sinisa Mihajlovic, allenatore dei felsinei, ha parlato ai microfoni di DAZN lamentandosi per gli errori dei suoi: “Abbiamo fatto tre gol su tre belle azioni, loro non hanno fatto neanche 4 tiri e 3 gol. Come mole di gioco siamo stati superiori, non sarebbe stato giusto un risultato diverso dal pareggio, siamo stati superiori” ha detto il coach serbo, prendendosela poi con l’arbitro e dicendo che “la storia è sempre la stessa”. Poi, parlando dei singoli, ha risposto su Vignato: “E’ giovane, quando ho detto che non potevo capire perchè non giocasse nell’U21 ero serio. Sono contento anche per Palacio, avrebbero meritato la vittoria per la prestazione fatta. Noi puntiamo molto sui giovani, che possono crescere se hanno a disposizione giocatori come Palacio. Noi segniamo molto quando gioca lui, apre spazi per tutti” ha concluso Mihajlovic.

Sull’altro versante Beppe Iachini ha spiegato che la Viola era arrivata a Bologna per vincere: “Abbiamo fatto bene, ma dentro la partita abbiamo fatto qualche errore che ci è costato caro, però abbiamo giocato fino in fondo per vincerla” ha ammesso, rammaricandosi del non aver saputo gestire per tre volte il vantaggio. “Tre gol subiti su tagli simili degli avversari? Ci stiamo lavorando, a volte riusciamo a fare le cose meglio. Ogni settimana lavoriamo per cercare di migliorare. Vlahovic? Dusan è cresciuto tanto dopo un gran percorso di lavoro. Ha fatto gol e ha lavorato bene per la squadra” ha detto a proposito della crescita del centravanti croato.