Video/ Bologna Genoa (0-3): highlights e gol. Tre punti preziosi per Nicola

Il video di Bologna Genoa, match che è occorso solo ieri tra le mura del Dall’Ara per la 24^ giornata del Campionato di Serie A, ci racconta della splendida vittoria occorsa ai grifoni con il risultato di 3-0, che ha quindi confermato l’operato del nuovo arrivato in panchina Davide Nicola e rilanciato i liguri nella corsa salvezza. Andando a esaminare le azioni salienti del match, ecco che al via sono gli emiliani subito a impegnare la difesa avversaria, ma le vere occasioni da gol hanno presto la firma dei liguri. Al 28’ ecco infatti che il Genoa trova il primo gol con Soumaoro e presto il pomeriggio diventa ancor più amaro per gli fan emiliani, con l’espulsione di Schouten al 39’, che lascia la formazione di Mihajlovic in 10. I grifoni dunque subito approfittano di questo momento critico per i padroni di casa e prima dell’intervallo insaccano ancora la rete degli avversari con Sanabria. Nella ripresa il Bologna torna all’assalto, pronto a ribaltare la partita: gli attacchi si susseguono feroci, ma la difesa di Nicola ben regge all’urto. Nel finale il clima al Dall’Ara si intensifica e si fa più teso: fioccano i cartellini e viene pure espulso per doppia ammonizione Denswil al 89’. In seguito la direzione di gara concede un calcio di rigore al Genoa e dal dischetto Criscito non sbaglia, consegnato ai compagni liguri tre punti preziosissimi per la salvezza.

IL TABELLINO

BOLOGNA-GENOA 0-3

28′ Soumaoro, 44′ Sanabria, 90′ rig. Criscito

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Bani (61′ Dominguez), Danilo, Denswil; Schouten, Poli; Orsolini (61′ Skov Olsen), Svanberg (79′ Juwara), Barrow; Palacio. All. Mihajlovic

GENOA (3-5-2): Perin; Biraschi, Soumaoro, Masiello; Ankersen (46′ Goldaniga), Sturaro, Radovanovic (75′ Cassata), Behrami, Criscito; Pandev (13′ Pinamonti), Sanabria. All. Nicola

Ammoniti: Ankersen (G), Goldaniga (G), Sturaro (G), Denswil (B), Soumaoro (G), Dominguez (B), Cassata (G) Espulsi: Schouten (B) al 34′, Denswil (B) all’89’

VIDEO BOLOGNA GENOA, HIGHLIGHTS





