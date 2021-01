Video/ Bologna Milan (1-2) gol e highlights. Mandzukic, il ritorno (Serie A)

Reduce dalla pesante sconfitta contro l’Atalanta e dalla delusione per aver perso il derby in Coppa Italia nei minuti finali, il Milan trova la forza di reagire e di ritrovare i tre punti battendo il Bologna per 2 a 1. In questa maniera i rossoneri mantengono il primato in classifica almeno per un’altra giornata, poi dal prossimo weekend si vedrà, intanto gli uomini di Pioli continuano a guardare tutti dall’alto in basso. Nel primo tempo il Diavolo aggredisce gli avversari, Theo Hernandez su punizione per poco non sorprende Skorupski che con la punta delle dita riesce a togliere il pallone dall’incrocio dei pali. Successivamente il portiere polacco ferma Ibrahimovic e gli para pure un calcio di rigore anche se non può far nulla sul tap-in successivo di Rebic che porta avanti i suoi. I felsinei non ci stanno e sfiorano il pari con Orsolini che scuote l’esterno della rete mentre Sansone e Dominguez trovano l’opposizione di Donnarumma. All’inizio del secondo tempo grave ingenuità di Soumaoro che tocca il pallone col braccio per due volte dentro l’area, Doveri concede un altro penalty al Milan, stavolta dal dischetto non va lo svedese – che di rigori ne ha sbagliati fin troppi ormai – e lascia il pallone a Kessié che non sbaglia e firma il raddoppio. Calabria manca il colpo del KO divorandosi il tris davanti all’setremo difensore avversario, poi gli ospiti staccano la spina e a meno di dieci minuti dal novantesimo i padroni di casa accorciano con Poli, bravo a recuperare un pallone malamente perso a centrocampo. Donnarumma alza il suo voto in pagella impedendo a Soriano di firmare il due pari, sarebbe stata una beffa clamorosa anche se nel complesso la prestazione del Bologna non è stata insufficiente. Gli episodi hanno premiato la capolista del campionato di Serie A che da qui in avanti potranno contare pure su Mandzukic che ha fatto il suo esordio con la nuova maglia. Bisogna vedere se il campione croato è tornato in Italia solo per svernare oppure tornerà a esprimersi sui livelli di qualche anno fa.

Rafael Leao è il primo a parlare dopo il triplice fischio di Doveri: “Nel primo tempo abbiamo giocato con la giusta intensità, poi sul 2 a 0 abbiamo mollato un po’, tuttavia a parte la sofferenza nel finale penso che meritavamo la vittoria. Per adesso non parliamo di scudetto, il nostro unico obiettivo è vincere le partite ed è il motivo per cui scendiamo in campo con la voglia di mordere gli avversari. E’ ancora troppo presto per fare dei bilanci e tirare le somme”. Gli fa eco uno dei suoi compagni, Franck Kessié: “Tre punti pesantissimi, era fondamentale vincere dopo le ultime delusioni, giocare in trasferta non è mai facile, soprattutto in un campo come quello del Dall’Ara. Il campionato è lungo, ci può stare qualche battuta d’arresto, l’importante è rialzare immediatamente la testa e non perdere altri punti per strada”. Al netto della sconfitta Sinisa Mihajlovic è comunque soddisfatto della prova dei suoi: “Nonostante le tante assenze abbiamo creato diversi pericoli dalle parti di Donnarumma che in più occasioni è stato decisivo, ce l’abbiamo messa tutta e siamo rimasti in partita fino all’ultimo, non meritavamo di perdere. I due rigori? Magari c’erano, non lo so, sta di fatto che non ci siamo mai tirati indietro, con Ibra dalla nostra parte avremmo vinto con almeno tre gol di scarto. Ho già detto ai ragazzi negli spogliatoi che devono essere orgogliosi di questa prestazione, se giochiamo sempre così possiamo puntare alla parte sinistra della classifica, ci manca solo un pizzico di cattiveria in più davanti alla porta”.

BOLOGNA-MILAN 1-2 (0-1)

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Soumaoro, Dijks (79’ Palacio); Schouten (79’ Poli), Dominguez (67’ Svanberg); Orsolini (67’ Skov Olsen), Soriano, Sansone (67’ Vignato); Barrow. All. Sinisa Mihajlovic.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali (62’ Bennacer), Kessié; Saelemaekers, Rafael Leao (73’ Mandzukic), Rebic (62’ Krunic); Ibrahimovic. All. Stefano Pioli.

ARBITRO: Daniele Doveri (Sez. di Roma 1).

AMMONITI: 24’ Dijks (B), 51’ Rebic (M), 56’ Soriano (B).

RECUPERO: 1’ pt, 4’ st.

MARCATORI: 26’ Rebic (M), 55’ rig. Kessié (M), 81’ Poli (B).

