Diretta Bologna Roma/ Streaming video tv: Mihajlovic riceve Mourinho (Serie A)

DIRETTA BOLOGNA ROMA: MAOURINHO NON VUOLE PIÙ PERDERE TERRENO!

Bologna Roma sarà diretta dall’arbitro Luca Pairetto della sezione AIA di Nichelino. La gara è in programma mercoledì 1 dicembre alle ore 18:30, presso lo stadio Renato Dall’Ara di Bologna e sarà valevole per la 15^ giornata di Serie A. Il Bologna è reduce dal successo per 0-1 contro lo Spezia, arrivato grazie al rigore trasformato da Arnautovic. La squadra di Sinisa Mihajlovic vorrà quindi dare seguito all’ottima forma mostrata nelle ultime cinque giornate, in cui ha vinto tre volte. I I rossoblù sono in piena lotta per un posto in Europa con 21 punti, gli stessi di Fiorentina, Juventus e Lazio.

La Roma, dopo aver vissuto un periodo di flessione perdendo con Milan e Venezia, è reduce da due successi consecutivi, l’ultimo nella sfida casalinga vinta 1-0 contro il Torino, in cui è stato decisivo il gol di Abraham. La squadra allenata da José Mourinho vuole continuare la corsa per la qualificazione alla prossima Champions League. I giallorossi attualmente sono in quinta posizione con 25 punti, tre in meno rispetto all’Atalanta che occupa la quarta piazza. Gli ultimi due precedenti tra le compagini vedono un bilancio totalmente favorevole alla Roma. Nello scorso campionato infatti, i giallorossi si sono imposti con un netto 1-5 nella gara di andata, e hanno conquistato ai tre punti anche nella sfida di ritorno, vincendo di misura per 1-0.

BOLOGNA ROMA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE A

La diretta tv di Bologna Roma di Serie A sarà disponibile in esclusiva sulla piattaforma digitale DAZN. Sarà quindi una diretta streaming video, e per accedere ai contenuti dell’emittente bisognerà essere abbonati al servizio. Per visionare la partita è necessario disporre di una connessione ad internet e dell’applicazione dedicata installata su un dispositivo mobile (smartphone, tablet o PC) o in alternativa, su una Smart Tv. La gara non sarà quindi una delle tre trasmesse in co-esclusiva da Sky Sport.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI BOLOGNA ROMA

Andiamo a vedere le probabili formazioni di Bologna Roma di Serie A. Il tecnico rossoblù, Sinisa Mihajlovic, dovrebbe riproporre gli stessi undici titolari della vincente trasferta di La Spezia. Con De Silvestri non ancora al 100%, spazio nuovamente ad Orsolini, con Hickey sulla fascia opposta. Ecco la probabile formazione titolare del Bologna, schierata con il modulo 3-4-2-1: Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; Orsolini, Svanberg, Dominguez, Hickey; Soriano, Barrow; Arnautovic.

La Roma risponderà con l’ormai consueto 3-5-2. José Mourinho dovrà fare a meno del capitano Lorenzo Pellegrini, il quale ha rimediato una lesione muscolare nei primi minuti della gara contro il Torino. Al suo posto ci sarà il rientrante dalla squalifica, Jordan Veretout, con Diawara confermato in cabina di regia. Questa la probabile formazione titolare della Roma: Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Veretout, Diawara, Mkhitaryan, El Shaarawy; Zaniolo, Abraham.

QUOTE PER LE SCOMMESSE

Diamo uno sguardo alle quote per le scommesse della partita Bologna Roma di Serie A, proposte dall’agenzia Snai. L’eventuale successo del Bologna, abbinato al segno 1, ha una quota di 3.05. Il risultato meno probabile sembra essere il pareggio, infatti il segno X viene proposto a 3.50. I favori dei pronostici sorridono alla Roma, con l’eventuale vittoria dei giallorossi abbinata al segno 2, quotata 2.25.

