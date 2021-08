Video/ Bologna Salernitana (3-2) gol e highlights: ripresa show! (Serie A)

Allo Stadio Renato Dall’Ara il Bologna supera in rimonta la Salernitana per 3 a 2, ammiriamo gli highlights di una partita emozionante nel video Bologna Salernitana. Nelle fasi iniziali dell’incontro sono i padroni di casa guidati da mister Mihajlovic a tentare di prendere in mano il controllo delle operazioni attraverso la gestione del possesso palla ma gli ospiti non si lasciano intimidire e vanno alla conclusione al 3′ con Bonazzoli, senza comunque inquadrare lo specchio della porta avversaria. Verso il 9′ i rossoblu si affacciano in avanti sebbene il lancio di Dominguez per Soriano termini oltre la linea di fondo. I minuti scorrono sul cronometro e gli emiliani sembrano in grado di crescere rendendosi pericolosi all’11’ tramite lo spunto di Arnautovic, bloccato da Belec. Al 17′ è invece il turno di Orsolini che spara sull’esterno della rete mentre sul fronte opposto è di nuovo Bonazzoli a mettere i brividi quando Skorupski ne intercetta una punizione insidiosa che era stata deviata. Nel finale del primo tempo gli ospiti rimangono in inferiorità numerica dal 35′ a causa del cartellino rosso per doppia ammonizione rimediato da Strandberg in appena venti secondi. Il Bologna pare aver maggior spazio per avanzare e manca il vantaggio con un colpo di testa di Dominguez al 37′, rischiando poi grosso sull’incornata alta non di molto di Djuric al 43′.

Nel secondo tempo la partita sembra prendere una nuova piega quando Soriano viene espulso per doppio giallo con l’ausilio del VAR per una sbracciata irregolare ai danni di Djuric che vale anche il gol siglato su calcio di rigore da Bonazzoli al 52′. Il tempo scorre nella ripresa ed i Felsinei trovano la rete del pareggio al 59′ per merito del colpo di testa vincente di De Silvestri, su assist di Sansone. I campani non si perdono d’animo e dopo aver rischiato su Schouten, tornano avanti al 70′ con il gol di Coulibaly, su suggerimento del neo entrato Simy. Gli uomini di Mihajlovic non ci stanno e ribaltano per l’ennesima volta il risultato con le reti di Arnautovic al 75′, con l’aiuto di Schouten, e di nuovo De Silvestri al 78′ per il successo definitivo. Espulso anche Schouten per doppia ammonizione nel Bologna al I tre punti guadagnati all’interno delle mura amiche permettono al Bologna di salire a quota tre nella classifica di Serie A mentre la Salernitana resta ferma a quota zero.

Analizzando le statistiche dell’incontro emerge come il Bologna abbia sostanzialmente meritato di ottenere questo successo a cominciare dal possesso palla finale favorevole con il 69%, dato questo supportato pure da un maggior numero di passaggi completati, ovvero 458 contro 109. In fase offensiva i rossoblu hanno collezionato più conclusioni, ben 18 a 8 delle quali 7a 4 quelle indirizzate nello specchio della porta. Infine, sotto l’aspetto disciplinare, la Salernitana è stata la squadra più scorretta a causa del 14 a 13 nel computo dei falli e l’arbitro Antonio Rapuano, proveniente dalla sezione di Rimini, ha estratto il cartellino giallo per nove volte ammonendo rispettivamente Soriano e Schouten, in due occasioni con conseguente rosso ed espulsione, Bonifazi e Sansone da un lato, Strandberg, pure lui espulso per doppio giallo, e Jaroszynski dall’altro.

Bologna-Salernitana 3 a 2 (p.t. 0-0)

Reti: 52′ RIG. Bonazzoli(S); 59′, 78′ De Silvestri(B); 70′ Coulibaly(S); 75′ Arnautovic(B).

Assist: 59′ Sansone(B); 75′ Schouten(B); 77′ Orsolini(B).

BOLOGNA (4-2-3-1) – Skorupski; Hickey(56′ Vignato), Medel, Bonifazi, De Silvestri; Schouten, N. Dominguez(86′ Svanberg); Orsolini(85′ Skov Olsen), R. Soriano, Barrow(56′ Sansone); Arnautovic(86′ Van Hooijdonk). Allenatore: Sinisa Mihajlovic.

SALERNITANA (3-5-2) – Belec; Gyomber, Strandberg, Jaroszynski(82′ Schiavone); Kechrida(76′ Zortea), L. Coulibaly(77′ Bogdan), M. Coulibaly, Capezzi(82′ Obi), Ruggeri; F. Bonazzoli, Djuric(64′ Simy). Allenatore: Fabrizio Castori.

Arbitro: Antonio Rapuano (sezione di Rimini).

Ammoniti: 33′, 34′ Strandberg(S); 41′, 50′ Soriano(B); 55′, 89′ Schouten(B); 79′ Jaroszynski(S); 87′ Bonifazi(B); 90’+2′ Sansone(B).

Espulsi: 34′ Strandberg(S); 50′ Soriano(B); 89′ Schouten(B).

