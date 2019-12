Video/ Bonn Brindisi (101-93): highlights. Pesante KO per l’Happy Casa! (basket)

I tedeschi di Bonn esultano per la vittoria contro Brindisi ma soprattutto per le vetta nel gruppo D di Champions League di Basket. Come si vede nel video Bonn Brindisi, i padroni di casa partono forte con Di Leo, autore di 9 punti, la Happy Casa è fragile in difesa ma abbastanza efficace davanti e in grado di restare sempre in partita. Al dodicesimo, addirittura, il punteggio è sul ventisette-ventisette, segno di grande equilibrio. Campogrande, Stone e Zanelli mettono assegno le triple che illudono la formazione brindisina di avere vita facile.

BRINDISI NON SFONDA

I pugliesi non riescono ad allungare e complice qualche imprecisione permettono ai tedeschi di restare in partita. Al venticinquesimo Bonn agguanta Brindisi sul pareggio (57-57), poi Banks prova ad innescare una nuova fuga per i suoi ma Frazier soffoca il possibile vantaggio avversario. Simons si scatena e porta avanti i tedeschi, così a due minuti dallo scadere Telekom ha tre possessi di vantaggio, un distacco che diventa letale per Brindisi. A fine match il tabellone recita 101-93 per la compagine tedesca.

VIDEO BRONN BRINDISI, HIGHLIGHTS DEL MATCH





© RIPRODUZIONE RISERVATA