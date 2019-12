Diretta Bonn Brindisi/ Streaming video tv: trasferta tedesca in Champions League

Bonn Brindisi, in diretta dal Telekom Dome, si gioca alle ore 20:00 di mercoledì 18 dicembre ed è valida per l’ottava giornata nel gruppo D di basket Champions League 2019-2020. E’ il secondo turno nel girone di ritorno con la Happy Casa che va a caccia di una vittoria per migliorare la sua posizione in classifica: il successo sul Neptunas Klaipeda ha portato al terzo posto ma in un contesto nel quale ci sono altre tre squadre con gli stessi punti. Si qualificano le prime quattro: i pugliesi sono in una ottima posizione e ora proveranno anche a guadagnare una casella, cosa che potrebbe avvenire con una vittoria sui tedeschi che guidano la graduatoria insieme a Digione. La partita di andata si era conclusa con una vittoria al fotofinish dei pugliesi, dunque attenzione anche a quello che potrebbe succedere nella diretta di Bonn Brindisi, della quale possiamo intanto presentare i temi principali mentre ne aspettiamo la palla a due.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Salvo variazioni di palinsesto, non sarà possibile assistere alla diretta tv di Bonn Brindisi che non verrà trasmessa sui canali del nostro Paese; come sempre però gli appassionati di basket potranno seguire questa partita di Champions League tramite la piattaforma Eurosport Player, che fornisce agli abbonati il servizio di diretta streaming video raggiungibile con l’utilizzo di dispositivi mobili quali PC, tablet e smartphone.

DIRETTA BONN BRINDISI: RISULTATI E CONTESTO

A poche ore dalla diretta di Bonn Brindisi regna un grande equilibrio nel gruppo D di Champions League: le prime della classe non sono riuscite ad andare in fuga ma, per contro, le ultime sono ancora in piena corsa per la qualificazione alla Top 16. Ecco perchè una vittoria della Happy Casa sarebbe importante: già all’andata i pugliesi avevano battuto il Telekom e questo vuol dire che con un altro successo la doppia sfida diretta sarebbe comunque a favore. Mancano sei giornate da disputare e ci sarà tutto il tempo anche per andare a vincere il girone; per quanto riguarda invece la situazione globale della squadra allenata da Frank Vitucci, nel fine settimana è arrivata la sconfitta sul campo della capolista Virtus Bologna, in un campionato sempre più equilibrato e nel quale la Happy Casa vuole blindare la qualificazione alla Final Eight di Coppa Italia. Pian piano Brindisi si sta sempre più abituando al doppio impegno stagionale e lo si vede nelle sue prestazioni e nei risultati ottenuti, vedremo se questa sera ci sarà un bel colpo esterno per migliorare sensibilmente la situazione nel girone di Champions League.



