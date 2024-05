VIDEO BORRACCIA IN TESTA A DJOKOVIC: COME STA/ Si ritira dagli internazionali d’Italia?

Novak Djokovic è sceso in campo ieri a Roma per gli Internazionali di tennis, ma la sua vittoria contro il francese Moutet con il punteggio di 6-3, 6-1, non è stato il clou della giornata. La notizia è il ferimento dello stessa stella del rettangolo di gioco, colpito da una borraccia caduta dagli spalti. Ma cosa è successo? In poche parole Novak Djokovic, dopo la vittoria schiacciante, stava lasciando il campo centrale del Foro Italico e si stava intrattenendo con i tifosi quando una borraccia è caduta dagli spalti, colpendolo alla testa.

Un colpo abbastanza violento per l’atleta visto che lo stesso è rimasto a terra diversi secondi, accasciato al suolo. Alla fine, come riferisce Sportmediaset, Nole ha subito una ferita alla testa, che nel contempo gli ha causato anche una fuoriuscita di sangue, un classico taglio che ha obbligato il tennista a recarsi dal medico per una suturazione.

DJOKOVIC COLPITO DA BORRACCIA A ROMA: SERBO ACCASCIATO AL SUOLO

Sembra inoltre che il serbo abbia accusato anche un po’ di nausea durante i momenti concitati per poi riprendersi completamente e le sue condizioni fisiche vengono giudicate buone, di conseguenza non c’è pericolo che lo stesso atleta lasci gli Internazionali di Roma. Sui social sono stati pubblicati i video di quanto accaduto e alla fine è emerso anche il responsabile, Il Falco Mario Ferri, già famoso in passato per le sue invasioni di campo. Attraverso la sua pagina Instagram ha pubblicato un video in cui ha chiesto scusa.

“Purtroppo ragazzi volevo chiedere scusa per quello che è successo oggi agli ATP di Roma dopo che Djokovic ha finito di giocare, ero con lì con Massimo lo sbombolone e mi è scivolata una borraccia dalle mani ed è caduta in testa a Djokovic. Molti pensano che l’abbiamo fatto apposta ma mi è scivolata dalle mani”.

VIDEO DJOKOVIC COLPITO DA BORRACCIA A ROMA: IL FALCO RICOSTRUISCE L’ACCADUTO

“Purtroppo sono cose che succedono – ha proseguito Il Falco in merito all’episodio della borraccia di Djokovic – spero che non si sia fatto male poi dopo con la sicurezza gli ho anche chiesto scusa e volevo comunque dire a quelli che stanno offendendo che non l’abbiamo fatto apposta, è stata una cosa accidentale”. Lo stesso Falco ha pubblicato anche il video dell’episodio, direttamente da sopra la testa di Djokovic, in cui sembra chiaro che il tennista sia stato raggiunto dalla borraccia in maniera tutt’altro che volontaria.

La cosa importante, comunque, è che il tennista stia bene, così come ha fatto sapere la Direzione degli Internazionali d’Italia, che ha precisato che: “e sue condizioni non destano preoccupazione”. Al termine di questa giornata convulsa si è espresso anche lo stesso Nole che ha voluto ringraziare il pubblico per la presenza a Roma, spiegando quanto sia bello vedere così tanta gente e lo stadio pieno già alla prima partita. Quest’anno c’è il record di presenze al Foro Italico e nonostante manchino i due beniamini di casa, leggasi Sinner e Berrettini, gli amanti della racchetta hanno risposto in massa alla chiamata. Di seguito il video di scuse del Falco e il video della borraccia dello stesso che cade in testa a Djokovic.

