Oggi è un giorno speciale per il tennis targato Italia ma anche per uno dei campioni più incisivi di sempre. Alle Olimpiadi di Parigi 2024 abbiamo assistito in questi minuti a due trionfi; uno in particolare è quello delle nostre azzurre – Sara Errani e Jasmine Paolini – che sono riuscite nell’impresa di vincere il primo oro olimpico italiano. Gloria anche per Novak Djokovic che dopo uno spettacolare incontro con Carlos Alcaraz è riuscito a portare a casa la medesima medaglia. Quest’ultimo e la nostra Sara Errani hanno un motivo in più per gioire: hanno completato il ‘leggendario’ Career Golden Slam.

Ma cos’è il Career Golden Slam? Con tale definizione ci si riferisce al momento topico della carriera di un tennista. Nello specifico, la circostanza si realizza quando un giocatore riesce a vincere tutti e quattro i principali Slam e un oro olimpico. Si tratta dunque di una sorta di ‘en plein’ di trionfi, prendendo dunque come indicatori i trofei e tornei più ambiti.

Sara Errani e Novak Djokovic ‘leggendari’: completato il Career Golden Slam alle Olimpiadi di Parigi 2024

Il Career Golden Slam, data la definizione, rappresenta una vera e propria impresa; sono veramente rari i casi di tennisti riusciti a chiudere questo particolare cerchio dal punto di vista dei meriti sportivi e dei riconoscimenti personali. Esempi sono Andre Agassi, Rafael Nadal ma anche Serena William e Steffi Graf.

Grazie alla medaglia d’oro conquistata alle Olimpiadi di Parigi 2024, anche Novak Djokovic – al culmine di una carriera spettacolare – è riuscito a completare il Career Golden Slam. Ennesimo riconoscimento personale per una carriera vissuta da numero 1. Stesso discorso per Sara Errani che, in coppia con Jasmine Paolini. è riuscita a conquistare il primo storico trionfo dell’Italia alle Olimpiadi di Parigi 2024. La nostra azzurra raggiunge così, come solo le leggende riescono, a completare il Career Golden Slam.

