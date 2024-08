DJOKOVIC MEDAGLIA D’ORO, BATTUTO ALCARAZ

Novak Djokovic ha vinto la medaglia d’oro alle Olimpiadi 2024. Dopo cinque tentativi, con tanto di medaglia al primo tentativo a Pechino seppur di bronzo, il serbo ha ufficialmente vinto tutto ciò che un tennista possa vincere nel corso della sua carriera.

Questa clamorosa impresa prende il nome di Career Golden Slam ovvero la vittoria dei quattro tornei del Grande Slam e della medaglia d’oro. Oltre a Novak, nella storia ci sono riusciti solo Rafael Nadal e Andre Agassi nel maschile più Serena Williams e Steffi Graf nel femminile.

Bisogna però sempre specificare che il tennis era stato eliminato dalla lista dei Giochi Olimpici dopo l’edizione di Parigi 1924 per poi tornare seppur solo a scopo dimostrativo e di esibizione nell’edizione di Città del Messico 1968. Il ritorno ufficiale e definitivo è arrivato a Seul 1988.

DJOKOVIC E LE OLIMPIADI, TUTTI I PRECEDENTI

Novak Djokovic ha vinto la medaglia d’oro alle Olimpiadi 2024 completando il Career Golden Slam. Un momento storico per lo sport in generale che vede uno dei più grandi di sempre consacrarsi. Come situazione, per fare un paragone, è molto simile alla vittoria del Mondiale da parte di Lionel Messi.

Si tratta infatti dell’ultima tassello che mancava per completare il palmares di una leggenda che vanta 10 Australian Open, 7 Wimbledon, 4 US Open, 3 Roland Garros, 40 ATP 1000 e 7 ATP Finals per un totale di 72 trofei.

Dopo aver superato i 22 Slam di Nadal e pareggiato gli ori dello spagnolo, che ha affrontato al secondo punto in un incontro storico, Djokovic ha battuto in finale proprio l’erede del mancino di Manacor vale a dire Carlos Alcaraz, vendicando sportivamente la sconfitta subita a Wimbledon prima dei Giochi Olimpici.

A proposito, il tennista di Belgrado ha sempre avuto un rapporto di odio e amore per le Olimpiadi. Come abbiamo ricordato, nella sua Olimpiadi di esordio a Pechino nel 2008 salì sul podio con il bronzo conquistato contro James Blake, eliminato in semifinale da Rafa Nadal.

Nel 2012 Djokovic non riuscì a replicare il bronzo, perdendo la finale per il podio contro Juan Martin del Potro dopo aver perso contro il futuro campione olimpico padrone di casa Andy Murray che sconfisse Roger Federer nell’ultimo atto.

A Rio 2016 fu di nuovo Del Potro a spegnere i sogni di Novak, questa volta al primo turno con un doppio tiebreak. Prima della gioia immensa di Parigi, Djokovic si arrese ad Alexander Zverev in semifinale a Tokyo nel 2021, per poi perdere per la seconda volta la finale per il bronzo, questa volta con Carreno Busta. Ora può godersi finalmente la gloria eterna anche ai Giochi Olimpici.