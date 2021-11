Video/ Borussia Dortmund Ajax (1-3) gol e highlights: i lancieri volano agli ottavi

L’Ajax supera il Borussia Dortmund e vola gli ottavi di finale di Champions League. Alla rete di Reus su calcio di rigore hanno risposto Tadic, Haller e Klaassen. Andiamo a ripercorrere le emozioni principali della sfida. Hummels va di testa sul cross di Brandt e sfiora il gol. Martinez scivola e spalanca la strada a Hazard che perde il tempo giusto. Bellingham per Hazard, salva tutto Timber. Cross di Brandt, arriva Hummels in grande stile che calcia ma non trova la porta. Berghius calcia a giro, la sfera non trova la traiettoria giusta. Ci prova Reus, Pasveer risponde presente. Rosso diretto per Hummels! Il difensore entra in ritardo su Antony e viene buttato fuori, c’è però ora il VAR in azione. Oliver conferma la sua decisione. Ci prova Tadic, Kobel para facile. Mazraoui su Bellingham, fallo e calcio di rigore per il Borussia Dortmund! Sulla sfera si presenta Reus che non sbaglia! Il pallone messo alla destra del portiere avversario. Brandt serve Reus in ripartenza che per un soffio non trova il gol. La prima frazione termina con il Borussia Dortmund avanti sull’Ajax.

SECONDO TEMPO

Bellingham si gira e tira, sfera che termina fuori di pochissimo. Bellingham per Brandt che non trova la porta. Ajax che ora attacca a testa bassa per provare a riprendere il match, ricordiamo che il Borussia Dortmund è in dieci uomini. Borussia Dortmund impegnato a contrastare le iniziative degli olandesi. Mazraoui prova la conclusione da fuori area, Witsel si immola e respinge la minaccia. Venti minuti alla fine del match, Ajax che attacca e alza ora il baricentro. Tadic! Arriva il pareggio dell’Ajax! Antony crossa e trova il compagno di squadra che in spaccata non lascia scampo a Kobel. Tadic crossa con Kudus che in acrobazia colpisce male. Tadic la mette in mezzo per Martinez che di testa non centra la porta. Ajax che sta provando ora a vincerla. Haller! La ribalta l’Ajax! Ancora Antony protagonista con il secondo assist della sua splendida serata, Haller non lascia scampo a Kobel. Il muro del Borussia Dortmund, in dieci uomini, è crollato nella seconda frazione. Ajax che con questa vittoria volerebbe a quota 12 punti nel girone mettendo una serie ipoteca sugli ottavi di finale. Klaassen! La chiude l’Ajax! Ancora Antony protagonista, terzo assist di giornata e partita chiusa.

