Video/ Borussia Dortmund Siviglia (1-1) gol e highlights: rojiblancos quasi fuori

VIDEO BORUSSIA DORTMUND SIVIGLIA 1-1

Il Borussia Dortmund aveva bisogno dei tre punti per qualificarsi agli ottavi di Champions League con due turni d’anticipo e avvicinarsi al Manchester City, con l’obiettivo di presentarsi allo scontro diretto con un solo punto di svantaggio nei confronti dei campioni d’Inghilterra. Il Siviglia, che in patria ha ottenuto solamente una vittoria nelle prime 8 giornate di Liga, sta attraversando un momento molto travagliato che ha portato all’allontanamento di Lopetegui con la panchina del club andaluso affidata a Sampaoli.

Entrambe le squadre avevano quindi bisogno di vincere, e invece rimediano un pareggio che sicuramente è utile per i gialloneri ai quali basta un punto nelle ultime due gare per assicurarsi il pass per la fase a eliminazione diretta, mentre i rojiblancos dovranno ripiegare per forza di cose sull’Europa League, dove nella storia recente si sono tolti belle soddisfazioni (due anni fa si aggiudicarono la manifestazione battendo l’Inter in finale). Al BVB Stadion finisce 1-1, succede tutto nel primo tempo. E allora tanto vale riavvolgere il nastro e rivivere quanto accaduto nel match valevole per la 4^ giornata della fase a gironi.

Il Siviglia scende in campo con l’atteggiamento giusto e va subito ad aggredire i portatori di palla del Borussia Dortmund guadagnando diversi metri di campo, il primo a spaventare Kobel è Rakitić che al 5’ calcia da fuori area con il destro sfiorando la traversa. Successivamente l’ex-Barcellona confeziona l’assist per l’incornata vincente di Nianzou che sugli sviluppi di un calcio piazzato anticipa tutti e gonfia la rete per il momentaneo vantaggio degli ospiti. I gialloneri provano a reagire, un rinvio maldestro di Bounou mette in difficoltà Marcão che si fa rubare il pallone da Adeyemi, il numero 27 di Terzić sbaglia però il passaggio per Modeste consentendo all’estremo difensore avversario di rimediare.

A una decina di minuti dall’intervallo Bellingham triangola con Meunier e pareggia i conti anche grazie a una deviazione che rende imprevedibile la traiettoria del pallone, ormai imprendibile per il portiere marocchino che vedremo in azione al prossimo mondiale che prenderà il via tra poco più di un mese in Qatar, dove l’Italia disgraziatamente non ci sarà. Nella ripresa il centravanti inglese classe 2003 cerca la doppietta personale ma non è altrettanto fortunato come nella prima frazione di gioco, l’occasione più grande comunque capita tra i piedi di Lamela che al 67’ non riesce a battere Kobel da pochi passi. A una decina di minuti dal novantesimo Hummels di testa su calcio d’angolo non inquadra il bersaglio, situazione di equilibrio che permane fino al triplice fischio. I padroni di casa tutto sommato potevano accontentarsi, i rojiblancos invece con questo risultato sono praticamente fuori.

VIDEO BORUSSIA DORTMUND SIVIGLIA 1-1, IL TABELLINO

BORUSSIA DORTMUND-SIVIGLIA 1-1 (1-1)

BORUSSIA DORTMUND (4-2-3-1): Kobel; Meunier (83’ Schlotterbeck), Süle, Hummels, Rothe (46’ Guerreiro); Bellingham, Özcan; Adeyemi (71’ T. Hazard), Malen (71’ Reyna), Brandt; Modeste (64’ Moukoko). All. Edin Terzić.

SIVIGLIA (4-4-2): Bounou; Carmona, Nianzou, Marcão (90’+1’ Joan Jordán), Acuna (71’ Telles); Jesús Navas (90’+1’ Montiel), Rakitić, Gudelj, Suso (59’ Januzaj); En-Nesyri (59’ Isco), Lamela. All. Jorge Sampaoli.

ARBITRO: Srdjan Jovanović (SRB).

AMMONITI: 84’ Gudelj (S), 90’+1’ Özcan (D), 90’+3’ Bounou (S), 90’+4’ Carmona (S).

RECUPERO: 0’ pt, 4 ‘st.

MARCATORI: 18’ Nianzou (S), 35’ Bellingham (D).











