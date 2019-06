Video/ Brasile Giamaica (3-0): highlights e gol (Mondiali di calcio femminile 2019)

Ecco il video di Brasile Giamaica 3-0, la partita che ha inaugurato per le due nazionali i Mondiali di calcio femminile 2019. Nonostante l’assenza della fuoriclasse Marta, trattenuta in panchina da un problema muscolare, il Brasile fa un sol boccone della Giamaica nel match d’esordio in questo Mondiale femminile. Un 3-0 che porta le brasiliane in testa al girone di un’Italia che ha comunque iniziato con uno strepitoso 2-1 all’Australia, e che per il momento conferma come dovrebbero essere queste due nazionali a giocarsi il primo posto nel gruppo (ma è ancora presto per dirlo con certezza). Senza Marta, il Brasile si gode comunque una strepitosa Cristiane, autrice della tripletta che ha deciso la partita. Gol del vantaggio brasiliano al quarto d’ora, strepitoso stacco di testa di Cristiane che sfrutta un cross di Andressa. La Giamaica si tiene comunque a galla grazie alle parate di Schneider e nel finale di tempo va anche vicina al pareggio con la Shaw. Ma al 38′ è il Brasile a sbagliare un rigore con Andressa, che si fa ipnotizzare da Schneider.

VIDEO BRASILE GIAMAICA: IL SECONDO TEMPO

Mancato l’appuntamento con il secondo gol, la nazionale verdeoro capisce di dover chiudere Brasile Giamaica quanto prima, per evitare sorprese e dopo 5′ nel secondo tempo Cristiane va ancora a segno, inserendosi perfettamente sul secondo palo, vano il tentativo di salvataggio di Plummer per la Giamaica, che al 16′ manca clamorosamente il 2-1 con Swaby che non sfrutta un’uscita a vuoto di Barbara, appoggiando a lato da due passi. Il match si chiude definitivamente al 19′ con una strepitosa punizione di Cristiane, che firma la personale tripletta mandando a sbattere il pallone sotto la traversa e poi oltre la linea. Gol confermato dalla Goal Line Technology, nel finale di partita il Brasile gioca sul velluto e manca in tre occasioni il poker con Ludmila, ma aspettando Marta il 3-0 è più che sufficiente.

