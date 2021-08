Video/ Brescia Cosenza (5-1) gol e highlights: rondinelle devastanti (Serie B)

VIDEO BRESCIA COSENZA (5-1): RONDINELLE FORZA 5

Brescia Cosenza regala sei gol ed un ritrovato entusiasmo per i tifosi delle rondinelle. Il video e gli highlights della partita, valevole per la seconda giornata di Serie B, evidenziano inequivocabilmente la superiorità dei padroni di casa. La truppa guidata da Inzaghi parte subito forte nel match contro i rossoblu, spaventati in avvio da un tentativo ravvicinato di Leris. Il Brescia macina gioco e passa in vantaggio già dopo nove minuti: Pajac costringe il portiere dei cosentini, Saracco, ad una respinta sulla quale Jagiello si avventa con prepotenza per l’uno a zero.

1-0 e strada già in discesa per la formazione di casa, che al quarto d’ora raddoppia con Van de Looi, libero di calciare in porta e superare un Saracco non impeccabile. Suona l’allarme in casa Cosenza, che si presenta per la prima volta dalle parti di Joronen attorno alla mezzora: Sueva lascia partire un cross per Gori, il quale però non riesce a concretizzare. Al minuto trentaquattro, Boltam serve Vallocchia, il cui tentativo si spegne al di fuori dello specchio della porta. Nel finale del primo tempo Joronen nega la gioia del gol al solito Sueva e i padroni di casa chiudono avanti 2-0.

VIDEO BRESCIA COSENZA: IL SECONDO TEMPO

Nel secondo tempo ci si aspetterebbe un Cosenza più determinato a riaprirla, ma invece è il Brescia ad allungare il passo e a correre più forte. Prima di calare il tris, Pajac colpisce una traversa, poi Minelli mette finalmente dentro il 3-0 bresciano. Gori prova a scuotere il Cosenza con un tiro che il solito Joronen respinge con efficacia.

Poi arriva il 4-0 del Brescia, ma il direttore di gara annulla per sospetto fuorigioco di Bajic. Le rondinelle insistono ed ecco a metà ripresa concretizzarsi la doppietta personale di Van de Looi, decisivo con un bel colpo di testa. Il Cosenza accorcia le distanze con una giocata di un battagliero Gori, ma le fragili illusioni rossoblu vengono immediatamente spente da Moreo, che su assist di Palacio mette la firma sul 5-1 finale. Il Brescia aggancia già la cima della classifica di Serie B dopo due giornate, il Cosenza invece teme una stagione da incubo.

VIDEO BRESCIA COSENZA: IL TABELLINO

RISULTATO FINALE 5-1

BRESCIA (4-3-2-1): Joronen; Mateju, Cistana, Mangraviti, Pajac; Leris (38′ st Olzer), Van de Looi, Bertagnoli (38′ st Ndoj); Jagiello (23′ st Bisoli), Tramoni (24′ st Moreo); Bajic (23′ st Palacio). A disp.: Andreoli, Capoferri, Linner, Chancellor, Papetti, Spalek. All.: Inzaghi

COSENZA (3-5-2): Saracco; Vaisanen, Minelli, Rigione; Corsi, Vlorenzi, Vallocchia (30′ st Florenzi), Boultam (40′ st Venturi), Sy (40′ st La Vardera); Gori, Sueva (20′ st Caso). Matosevic, Borrelli, Maresca, Prestianni, Arioli. All.: Zaffaroni

ARBITRO: Meraviglia di Pistoia

MARCATORI: 9′ pt Jagiello (B), 14′ pt Van de Looi (B), 12′ st Tramoni (B), 22′ st Van de Looi (B), 25′ st Gori (C), 45′ st Moreo

NOTE: Spettatori circa 4mila con rappresentanza ospite. Espulsi: -. Ammoniti: Sy (C), Boultam (C). Angoli: 6-5 per il Brescia. Recupero: 0′ pt – 0′ st

CLICCA QUI PER IL VIDEO DI BRESCIA COSENZA (da sky.it)



