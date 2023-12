Video/ Brescia Parma (0-2) gol e highlights: due grandi giocate di Bernabé e Man! (Serie B, 26 dicembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI BRESCIA PARMA: LA SINTESI

Allo Stadio Mario Rigamonti il Parma supera in trasferta anche il Brescia per 2 a 0 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo i padroni di casa guidati da mister Maran si affacciano pericolosamente in zona offensiva subito all’8′ vedendosi però annullare un gol con Moncini per la posizione di fuorigioco ravvisata nei suoi confronti. I minuti scorrono sul cronometro e gli ospiti allenati dal tecnico Pecchia perdono prematuramente per infortunio Colak, rimpiazzato da Benedyczak già al 17′ ma riescono in ogni caso a passare in vantaggio al 18′ grazie alla rete messa a segno da Bernabé, su assist del suo collega Man che trova poi anche il gol del raddoppio al 24′.

Le Rondinelle replicano vedendosi annullare un altro gol con Bianchi al 37′ per l’offside di Olzer. Nel secondo tempo i ducali cercano di aumentare ulteriormente il distacco come testimoniato dallo spunto di Cyprien disinnescato da Andrenacci tra i pali al 56′. Nell’ultima parte dell’incontro i biancazzurri sparano largo con il neo entrato Ferro al 77′ e poi pure con Paghera al 78′.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Giovanni Ayroldi, proveniente dalla sezione di Molfetta, ha estratto il cartellino giallo per nove volte ammonendo rispettivamente Cistana, Bianchi, Galazzi, Paghera e Borrelli da un lato, Mihaila, Circati, Benedyczak e Del Prato dall’altro. I tre punti conquistati lontano dalle mura amiche in questo diciannovesimo turno del campionato cadetto permettono al Parma di salire a quota 41 nella classifica della Serie B mentre il Brescia non si muove, rimanendo fermo a 25 punti.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI BRESCIA PARMA: IL TABELLINO

Brescia-Parma 0 a 2 (p.t. 0-2)

Reti: 18′ Bernabé(P); 24′ Man(P).

Assist: 18′ Man(P).

BRESCIA (3-4-2-1) – Andrenacci; Adorni, Cistana, Papetti; Jallow, Paghera, Bertagnoli, Huard; Olzer, Bianchi; Moncini. A disposizione: Cortese, Mangraviti, Maccherini, Riviera, Van de Looi, Besaggio, Fogliata, Galazzi, Bjarnason, Borrelli, Ferro. Allenatore: Maran.

PARMA (4-2-3-1) – Chichizola; Delprato, Balogh, Circati, Coulibaly; Hernani, Cyprien; Man, Bernabé, Mihaila; Colak. A disposizione: Corvi, Turk, Osorio, Benedyczak, Estevez, Charpentier, Bonny, Sohm, Hainaut, Partipilo, Camara, Di Chiara. Allenatore: Pecchia.

Arbitro: Giovanni Ayroldi (sezione di Molfetta).

Ammoniti: 31′ Cistana(B); 60′ Bianchi(B); 65′ Galazzi(B); 67′ Mihaila(P); 71′ Paghera(B); 77′ Circati(P); 86′ Borrelli(B); 86′ Benedyczak(P); 90’+1′ Del Prato(P).

