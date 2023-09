Video/ Brescia Venezia (0-0) highlights: zero gol e poche emozioni al Rigamonti (Serie B, 23 settembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS BRESCIA VENEZIA: LA PARTITA

Il Brescia ha affrontato il Venezia nella sesta giornata di Serie B, in un match – conclusosi sullo 0-0 – che ha confermato l’imbattibilità di entrambe le squadre. La partita si è svolta in un contesto particolare con i padroni di casa che per la seconda volta hanno giocato a porte chiuse, effetto della squalifica per gli incidenti provocati dai suoi tifosi durante l’ultimo play-out contro il Cosenza, il cui verdetto è stato poi cancellato dalle sentenze che hanno estromesso la Reggina dal campionato, decisione che ha portato al ripescaggio delle Rondinelle.

La prima frazione di gioco si è rivelata piuttosto noiosa (da questo punto di vista l’assenza del pubblico si è fatta sicuramente sentire), con pochissime azioni degne di nota. L’unico momento che ha fatto battere il cuore dei tifosi è stato un sinistro a giro da fuori area di Cheryshev che ha lambito l’incrocio dei pali. A inizio ripresa sembravano esserci tutti i presupposti per un secondo tempo molto più avvincente, con il Brescia che ha sfiorato il gol sugli sviluppi di un calcio d’angolo: Fares disegna un traversone per l’incornata di Mangraviti, parata in modo spettacolare da Joronen. Nella sequenza immediatamente successiva, Bianchi ha colpito il palo con un tiro in ribattuta, ma l’arbitro aveva già fermato il gioco per una segnalazione di offside.

Nonostante questo sussulto offensivo, la squadra di Gastaldello non è riuscita a trovare la via del gol e con il passare dei minuti i lagunari hanno preso nuovamente il comando delle operazioni, ma senza creare grossi pericoli dalle parti di Lezzerini che si è limitato a fare buona guardia sul colpo d’anca di Tessmann. Da sottolineare un altro intervento decisivo del portiere finlandese ospite (uno dei tanti ex di giornata) su un tentativo di Dickmann e una seconda occasione dello stesso giocatore nel recupero, che però non ha centrato il bersaglio. Un’occasione sprecata per Zanoli e i suoi di scavalcare momentaneamente il Parma in testa alla classifica.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS BRESCIA VENEZIA 0-0, IL TABELLINO

BRESCIA-VENEZIA 0-0

BRESCIA (3-4-1-2): Lezzerini; Papetti, Cistana, Mangraviti; Dickmann, Bisoli, Paghera (67’ Besaggio), Fares (80’ Galazzi); Bjarnason (85’ Olzer); Borrelli (80’ Moncini), Bianchi. All. Daniele Gastaldello.

VENEZIA (4-3-3): Joronen; Zampano (76’ Candela), Altare, Idzes, Šverko; Busio, Tessmann (67’ Bjarkason), Ellertsson (67’ Andersen); Pierini (62’ Johnsen), Pohjanpalo, Cheryshev (76’ Gytkjær). All. Paolo Zanoli.

ARBITRO: Luca Zufferli (Sez. di Udine).

AMMONITI: 31’ Fares (B), 39’ Paghera (B), 64’ Tessmann (V), 68’ Zampano (V), 75’ Bisoli (B)

RECUPERO: 2’ pt, 4’ st.

