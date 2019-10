Video/ Brescia Virtus Bologna (80-82): highlights, V Nere al successo in extremis

La Virtus Bologna vince sul campo della Germani Brescia in un match tiratissimo. Ottima la partenza della Virtus Bologna che cala un 0 a 7 prima che Abass prenda sulla sue spalle Brescia e la ribalti a metà prima frazione sul 10 a 7. Hunter collabora in maniera involontaria al buon primo quarto di Abass perdendo una palla che consente di siglare in contropiede il +6. Nel finale di quarto Bologna si rialza con Sacchetti che realizza un bel canestro in arretramento prima che Hunter in contropiede appoggi il 19 a 20. La Germani riparte bene nel secondo quarto con Sacchetti e Laquintana e si ritrova avanti sul 24 a 20. Un secondo periodo che si gioca punto a punto dove la Virtus pareggia grazie alle ottime percentuali da due punti. Gamble sorpassa in contropiede, ma nel finale Brescia chiude avanti sul 41 a 40, si va all’intervallo lungo.

INTERVALLO LUNGO

Nel terzo quarto Horton dal centro dell’area sigla il +3 che dura pochissimo visto che Teodosic mette il punto del 43-43. Abass e Markovic si scambiano due triple poi anche Sacchetti va a punti e firmano il 59 a 52. La partita si alza di tono e la Virtus riesce a riscattarsi con Markovic, ma va comunque sotto sul 62 a 59 alla fine del terzo periodo. Nell’ultimo quarto Abass, Cain e Lansdowne aprono le danze con Brescia che allunga sul 68 a 61. La Virtus viene spinta da Markovic che entra sempre meglio in partita. Nel momento più difficile della gara Teodosic sale in cattedra co 5 punti in fila ed è nuovamente -1 74 a 73. Ma l’inerzia della gara sembra completamente cambiata. Hunter si prende un fallo e dalla linea realizza solo un tiro libero su due, 74 a 78. Il finale è tiratissimo. Grande errore di Weems, Abass segna da oltre l’arco e subisce fallo. L’esterno azzurro non realizza poi Teodosic da tre chiude la contesa. Punteggio finale di 80 a 82 in favore dei felsinei.

