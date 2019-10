Diretta Brescia Virtus Bologna/ Streaming video tv: Leonessa vs capolista (basket)

Brescia Virtus Bologna, diretta dagli arbitri Carmelo Paternicò, Beniamino Manuel Attard e Matteo Boninsegna, è lo stuzzicante anticipo della sesta giornata della Serie A di basket che è in programma per questa sera, sabato 26 ottobre 2019, alle ore 20.30 presso il PalaLeonessa della città lombarda. Si arriva a Brescia Virtus Bologna con una situazione di classifica piuttosto interessante per entrambe le formazioni: la Germani padrona di casa infatti vanta tre vittorie e due sconfitte, anche se nell’ultimo turno ha perso di misura a Trieste, la Segafredo Virtus Bologna è invece la capolista solitaria con cinque vittorie su altrettante partite, l’ultima contro Varese. Brescia dunque vuole avvicinarsi alla vetta, mentre la Virtus Bologna vuole continuare a volare: chi avrà la meglio?

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Brescia Virtus Bologna, che non è tra le partite trasmesse per questa sesta giornata di campionato; tuttavia l’appuntamento classico per tutti gli appassionati è sulla piattaforma Eurosport Player, che fornisce a tutti gli abbonati l’intera gamma delle gare di Serie A in diretta streaming video. Dovrete dunque dotarvi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone per seguire la sfida, mentre sul sito ufficiale www.legabasket.it sono consultabili le informazioni utili come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori in campo al PalaLeonessa.

DIRETTA BRESCIA VIRTUS BOLOGNA: IL CONTESTO

Abbiamo già detto che la diretta di Brescia Virtus Bologna sarà davvero molto stuzzicante. I lombardi sono partiti piuttosto bene e proprio la partita di oggi potrebbe essere un primo spartiacque della stagione: vincere contro la Virtus Bologna vorrebbe dire consolidarsi nelle prime posizioni ed aprirsi a prospettive intriganti, una sconfitta invece rigetterebbe la Leonessa nel gruppone di questa classifica logicamente ancora molto corta, di cui una delle poche certezze è proprio il primato della Virtus Bologna. La squadra di coach Sasha Djordjevic è partita fortissimo e fin dalle prime giornate della stagione regolare vuole lanciare la sfida ai campioni in carica di Venezia e all’Olimpia Milano. Il cammino logicamente è ancora lunghissimo, ma una ulteriore vittoria sul parquet di Brescia sarebbe un segnale chiarissimo lanciato a tutta la concorrenza italiana.



