Video/ Brindisi Besiktas (84-72): highlights, Vitucci non sbaglia in casa! (Basket)

L’Happy Casa Brindisi riesce a conquistare un fondamentale successo, il secondo in quattro incontro contro il Besiktas battuto con un netto 84-72. Partono meglio i padroni di casa che riescono subito ad allungare fino al 10-5 grazie al canestro messo a segno da Stone; gli ospiti però riescono ad organizzarsi e a reagire riuscendo a rimontare fino al 12-11 realizzato da Shaquielle. Il primo quarto è proseguito poi nel segno dell’equilibrio fino al canestro messo a segno da Martin che ha fissato lo score sul 19-13 sul quale si è concluso. Ripartono subito fortissimo i padroni di casa che riescono senza eccessivi patemi ad allungare fino al 32-19 messo a segno da Gaspardo con una stupenda schiacciata. Dopo il time-out chiamato dal coach ospite, la squadra di casa però ha iniziato a faticare a causa soprattutto di una ritrovata intensità difensiva del Besiktas che è riuscito ad avvicinarsi sensibilmente fino al 39-33 realizzato da dentro l’area da Shaquielle. La prima metà di gara si è poi conclusa coi canestra di Banks da una parte e Mcadoo dall’altro che ha definitivamente fissato lo score sul 41-35 sul quale le due squadre sono rientrate negli spogliatoi.

INTERVALLO

Dopo l’intervallo il match riparte in maniera molto equilibrata, con entrambe le formazioni che riescono a trovare la via del canestro con una certa facilità fino a quando i padroni di casa non riescono ad alzare l’intensità difensiva, poi ci pensa Thompson con una tripla a portare avanti i suoi fino al 56-44. I turchi provano a rientrare, cercando di ridurre lo svantaggio, ma ci pensa nuovamente Brown con l’ennesima marcatura a fissare lo score sul 61-48. Il terzo periodo si è poi chiuso sul 61-50 realizzato da Theodore, ora attendiamo l’ultimo decisivo periodo anche se i pugliesi sembrano in pieno controllo della sfida. I padroni di casa riescono così a conquistare il secondo successo nella competizione europea, una vittoria che consente all’Happy Casa di poter continuare a sognare il passaggio al turno successivo. L’ultimo periodo è stato decisamente iniziato meglio dai padroni di casa che riescono subito a firmare un parziale di otto punti con Campogrande che con un canestro ha portato lo score sul 69-56. Gli ospiti provano timidamente a reagire con un canestro da tre di Shaquielle che ha ridotto il gap fino al 69-53. I padroni di casa hanno poi gestito il vantaggio allungando grazie ad un ispirato Stone che con una tripla aveva portato il risultato sul momentaneo 80-59; la gara si è poi conclusa con la tripla messa a segno da Djurisic che ha chiuso sull’84-72.

