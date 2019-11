Diretta Brindisi Besiktas/ Streaming video tv: pugliesi in forma (Champions League)

Brindisi Besiktas, in diretta dal PalaPentassuglia della città pugliese, si gioca alle ore 20.30 di questa sera, mercoledì 6 novembre: siamo alla quarta giornata della Champions League 2019-2020 di basket nel girone D. L’attesa è grande per Brindisi Besiktas, perché nella città pugliese c’è entusiasmo attorno alla Happy Casa che in campionato viaggia con cinque vittorie in sette giornate, l’ultima domenica all’ora di pranzo battendo i campioni d’Italia di Venezia davanti al proprio pubblico. La squadra di coach Frank Vitucci dunque ha cominciato alla grande il campionato, anche se a livello internazionale sta facendo più fatica. Il cammino in Champions League finora ha regalato una sola vittoria (in casa contro Bonn) su tre partite, ma il girone prevederà ben 14 giornate e di conseguenza adesso è impossibile sbilanciarsi. Anche il Besiktas finora ha vinto una sola partita su tre, staccare i turchi sfruttando il fattore campo potrebbe essere importante.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Brindisi Besiktas non dovrebbe essere trasmessa sui canali della nostra televisione, ma fa parte dell’offerta di Eurosport Player: abbonandosi a questa piattaforma, che dà grande risalto alla stagione di basket, sarà possibile assistere a questa partita in diretta streaming video, attraverso dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Ricordiamo anche il sito ufficiale della Champions League per le informazioni utili (come tabellino play-by-play e statistiche dei giocatori) all’indirizzo www.basketballcl.com.

DIRETTA BRINDISI BONN: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Brindisi Besiktas ci fornisce l’occasione per parlare della buonissima prima parte di campionato da parte della squadra pugliese, anche se il doppio impegno sta causando qualche comprensibile difficoltà nella gestione dello sforzo. La Happy Casa Brindisi ha saputo vincere pure al Forum di Assago contro l’Olimpia e più in generale ha cominciato davvero bene in Serie A. La dimostrazione è arrivata domenica, quando al PalaPentassuglia sono caduti i campioni d’Italia in carica di Venezia. Brindisi si è imposta con il punteggio di 75-71, dominando nel primo tempo e arrivando a toccare un vantaggio massimo di 17 punti sul 39-22, resistendo invece nel secondo tempo alla veemente rimonta di Venezia, che comunque non è mai stata al comando in tutta la partita. Adrian Banks uomo copertina con 21 punti messi a referto (tra cui cinque triple) ma anche sei rimbalzi e quattro assist: è il modo migliore per cercare la vittoria anche in Champions League.



