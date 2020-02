Video/ Brindisi Olimpia Milano (74-77): gli highlights. Ea7 alla sirena (Basket A1)

Aggancio in classifica per l’Olimpia Milano che riacciuffa Brindisi al termine di una partita molto sofferta ed equilibrata. Come si vede nel video di Brindisi Olimpia Milano, una tripla di Scola porta subito gli ospiti sul 2-5, ma i pugliesi piazzano il sorpasso con Martin sull’8-7. Da lì si va avanti punto a punto con vari capovolgimenti di fronte, anche se Martin riesce ad eludere la guardia di Nedovic portando i pugliesi sul 13-9. Lo stesso Nedovic si riscatta riportando il risultato in parità sul 14-14, ma l’ultima giocata del primo quarto è di Sutton che riesce a far chiudere Brindisi in vantaggio di misura sul 16-14 la prima frazione. All’intervallo la formazione pugliese arriva sul 34-32, mantenendo i 2 punti di vantaggio di fine primo quarto. E dire che il secondo parziale era iniziato in maniera ottimale per l’Armani, con Sykes che aveva messo la firma sulla prima mini-fuga degli ospiti sul 19-24. Scola produce il massimo vantaggio con Milano sul 17-29 a +12, ma l’inerzia del match cambia radicalmente con Brindisi che piazza un parziale di 17-3 nella parte finale del secondo quarto.

Milano aveva visto erodersi progressivamente il suo vantaggio fino alla bomba finale di Gaspardo che consente a Brindisi il clamoroso vantaggio sul 34-32. Una rimonta ad effetto, ma Sykes a inizio terzo quarto ha riportato avanti i suoi sul 36-37, poi si accende Micov, autore di una prima metà di gara opaca, con una tripla che porta il punteggio sul 40-46. Thompston e Stone riportano Brindisi a -2, ma Milano accelera ancora e una tripla di Cinciarini riporta a +10 l’Olimpia sul 44-54. Banks e Sykes non sbagliano dalla lunetta e il terzo quarto si chiude sul 49-56, con Milano a +7. I pugliesi però non hanno mollato fino alla fine, e la parte conclusiva dell’ultimo quarto è stata particolarmente avvincente, con una tripla di Stone che ha portato Brindisi a un passo dal sorpasso sul 72-73. Martin fa 1 su 2 dalla lunetta e manca l’aggancio sul 74-75, i liberi di Rodriguez sono invece entrambi precisi e il 74-77 diventa il risultato finale del match.

