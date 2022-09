Video/ Bruges Leverkusen (1-0) gol ed highlights: Sylla la decide!

VIDEO BRUGES LEVERKUSEN (1-0): 3 PUNTI PER I PADRONI DI CASA

Il Bruges esordisce nella Champions League 2022/23 con una vittoria di fronte al proprio pubblico, come ammireremo nel video Bruges Leverkusen 1-0, grazie al gol realizzato al 42esimo minuto da Sylla: l’ex Bologna Skov Olsen batte un calcio d’angolo molto preciso ed il 19enne, difensore centrale, è bravissimo a svettare più in alto di tutti realizzando una rete di pregevole fattura. Nel primo tempo il Bayer Leverkusen ha fatto la partita, gestendo il pallino del gioco e provando a portarsi in vantaggio, ma i padroni di casa sono stati bravi e fortunati a sfruttare una delle pochissime occasioni create.

Nel secondo tempo assistiamo ad un vero e proprio assalto delle Aspirine, che provano in tutti i modi a pareggiare, ma i ripetuti tentativi di Schick, Hudson-Odoi e Diaby non vanno a segno. Al 73esimo i tedeschi riescono finalmente a sfondare il muro eretto dalla formazione belga, ma il VAR interviene ed annulla il pareggio momentaneo realizzato dal centravanti ceco, ex Roma e Sampdoria in Italia. Il Leverkusen, spingendosi totalmente all’assalto della metà campo avversaria, concede anche qualche ripartenza pericolosa ai nerazzurri, ma il 2-0 non si concretizza.

VIDEO BRUGES LEVERKUSEN (1-0): IL TABELLINO

CLUB BRUGGE (4-3-3): Mignolet; Odoi, Mechele, Sylla, Meijer; Nielsen, Onyedika, Vanaken; Skov Olsen, Jutgla, Sowah.

Allenatore: Hoefkens

BAYER LEVERKUSEN (4-2-3-1): Hradecky; Kossounou, Tah, Hincapie, Bakker; Aranguiz, Andrich; Frimpong, Hudson-Odoi, Diaby; Schick.

Allenatore: Seoane

Marcatori: 42′ Sylla

