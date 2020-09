Video/ Budcnost Brescia (93-81) highlights: Ivanovic migliore in campo (Eurocup)

La Germani Brescia cade in Montenegro contro il Buducnost VOLI, avversario ostico che ha preso il sopravvento nella seconda parte della gara. Ritmi subito alti ad inizio gara con le squadre che segnano a ripetizione. Due triple per la compagine lombarda con Sacchetti e Crawford, mentre i montenegrini replicano con la tripla di Ejim e i canestri di Cobbs e Vaughn, 7 a 6 al 3′. Brescia sembra essere in forma guidata da un ottimo Ristic protagonista con due realizzazioni che porta il risultato sul 14 a 16. Kalinoski e la tripla di Ancellotti portano la compagine italiana sul 14 a 21. Nel finale il Buducnost riesce ad accorciare con Popovic ed Ivanovic, si va sul 19 a 23 al 10′.

SECONDO QUARTO

All’inizio del secondo quarto Brescia sembra avere ancora in mano la situazione con Sehovic da oltre l’arco e Kalinoski che portano la gara sul 22 a 27 al 13′. Reed e Cobbs sono però in grandissima serata e portano il Buducnost sul 33 a 31 a 4′ dall’intervallo. Brescia non molla e piazza un parziale di 0 a 5, tripla di Ristic e Moss. Bortolani chiude il primo tempo con Brescia avanti di un punto sul Buducnost per 42 a 43 all’intervallo.

TERZO QUARTO

Al rientro dopo l’intervallo lungo Cobbs porta i suoi avanti con una bella azione personale, 53 a 52. Tripla di Sacchetti che ha la mano calda, 53 a 56, ma a Kalinoski viene fischiato un fallo ingenuo che lo porta in, 56 pari a metà terzo periodo. Gara che resta in equilibrio con Chery che siglia ed Ivanovic risponde a tono 63 pari al 29′. Crawford dalla lunetta non brilla per precisione, ma Cobbs fissa il punteggio sul 65 pari a fine terzo quarto. Brescia e Buducnost camminano sul filo dell’equilibrio.

ULTIMO QUARTO

All’alba dell’ultimo quarto Popovic regala il vantaggio ai suoi, 67 a 65 al 32′. Brescia inizia a spegnersi e sale in cattedra Ivanovic che pesca il 70 a 65, ma Chery mantiene ancora i suoi in gara, 70 a 67 al 34′. Ivanovic però è inarrestabile, 5 punti in fila ed il Buducnost sul 75 a 67. Ristic, uno dei migliori nella prima parte di gara, inizia a perdere lucidi. Cobbs va in lunetta, Buducnost inizia la fuga 77 a 67. Altro errore di Chery, e Ivanovic non perdona, 79 a 67. Da quel momento in poi Brescia perde sempre più quota con Nikolic che con 5 punti in fila blinda la vittoria della compagine montenegrina, 89 a 75. Il finale sarà 93-81.

VIDEO BUDICNOST BRESCIA, HIGHLIGHTS





© RIPRODUZIONE RISERVATA