Diretta Buducnost Brescia/ Streaming video tv: esordio Germani in Eurocup (basket)

Buducnost Brescia, partita che viene diretta dagli arbitri Ioannis Foufis, Sinan Isguder e Artem Lavrukhin, si gioca alle ore 19:00 di martedì 29 settembre presso la Moraca: inizia anche la Eurocup 2020-2021, torneo di basket che rappresenta la seconda competizione più importante a livello europeo. La formula è sempre la stessa: nel primo turno il girone è composto da 6 squadre che si affrontano in un round robin che qualifica quattro società per girone, componendo così la Top 16. L’anno scorso, ricorderete, la stagione era stata cancellata; ad ogni modo la Leonessa era stata eliminata al secondo turno. Vincenzo Esposito allena qui per la seconda annata consecutiva, ed è chiamato a fare il salto di qualità con un gruppo che almeno in Italia aspira ai playoff e sogna la semifinale scudetto se non qualcosa in più; tuttavia l’esordio non è stato dei migliori, sono state mostrate buone cose in Supercoppa ma la prima di campionato ha portato in dote una sconfitta maturata all’overtime ma anche abbastanza nettamente. Vedremo allora quello che succederà nella diretta di Buducnost Brescia, aspettando la quale possiamo fare una valutazione sui temi principali della serata.

BUDUCNOST BRESCIA IN DIRETTA TV E STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

Salvo variazioni di palinsesto, la diretta tv di Buducnost Brescia non sarà disponibile sui canali della nostra televisione: ancora una volta l’appuntamento con l’intera gamma delle partite di Eurocup è con l’applicazione Eurosport Player, alla quale dovrete essere abbonati e che vi permetterà di seguire la partita di questa sera in diretta streaming video, utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone. Ricordiamo inoltre che il sito ufficiale eurocupbasketball.com vi fornirà tutte le informazioni utili del caso, come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori sul parquet.

DIRETTA BUDUCNOST BRESCIA: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Buducnost Brescia ci consegna dunque l’esordio europeo della Germani, almeno per questa stagione. La Moraca è sempre un palazzetto difficile nel quale giocare, e i montenegrini un’avversaria che potrebbe dare grattacapi anche se l’anno scorso, inserita nel girone di Trento, era stata subito eliminata vincendo appena 3 delle 10 partite giocate. Ad ogni modo, la Leonessa deve guardare in casa propria: come detto la Supercoppa ha mostrato cose positive e un roster che sembra abbastanza amalgamato, ma a Varese la squadra ha sprecato un vantaggio in doppia cifra che aveva costruito alla fine del primo tempo, si è fatta rimontare e, pur agganciando l’overtime grazie al talento di Drew Crawford, non ha poi avuto le energie giuste per fare il colpo esterno. E’ così iniziata con una sconfitta la corsa in quello che dovrà essere il campionato della maturazione: forse le prime quattro sono inarrivabili ma Brescia vuole essere la prima delle “altre”, sapendo che con i giusti incroci e una crescita costante potrebbe anche arrivare una semifinale. Intanto però si tratta anche di fare strada in Eurocup, perché questo club vuole trovare anche una dimensione internazionale credibile; tra poche ore si gioca, vedremo quello che succederà sul parquet della Moraca…

