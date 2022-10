Video/ Cagliari Brescia (2-1) gol e highlights: i casteddu rischiano nel finale

VIDEO CAGLIARI BRESCIA 2-1

Al Cagliari questa vittoria sul Brescia serviva come il pane per non perdere ulteriormente contatto dalle posizioni di vertice della classifica del campionato di Serie B. Avendo raccolto appena un punto nelle precedenti tre gare, i casteddu erano obbligati a battere le Rondinelle per non perdere il loro posto in zona play-off, visto che dietro c’è il Modena che ha cominciato a correre e macinare risultati. Una situazione che ha spinto il mister Liverani a prendere delle decisioni audaci e controcorrente, riproponendo in campo dal primo minuto Luvumbo. Che una settimana fa contro il Genoa non era riuscito a incidere, ma stavolta ha lasciato eccome il segno portando in vantaggio i suoi approfittando del malinteso tra Lezzerini e Papetti che alla fine si sono fatti rubare il pallone da Mancosu, a quel punto l’esperto attaccante sardo non ci ha pensato due volte a servire l’angolano che ha gonfiato la rete per la gioia del pubblico della Unipol Domus. Sulle ali dell’entusiasmo i padroni di casa non hanno smesso di attaccare e sono andati a caccia del raddoppio, sfiorandolo su punizione con Carboni che prolunga per Altare e su azione con l’incornata di Falco che si spegne sopra la traversa. L’appuntamento con il bis è rinviato comunque di pochi minuti, Nández innesca Di Pardo che semina gli avversari sulla corsia di destra e apparecchia la tavola per Deiola che al centro dell’area di rigore non può proprio sbagliare.

Il primo segnale di risveglio del Brescia arriva poco prima dell’intervallo, quando Viviani da distanza siderale su punizione chiama al dovere Radunovič che deve spiccare il volo per mettere la palla in calcio d’angolo. I giocatori del Cagliari si rendono conto che due gol di vantaggio non bastano per dormire sonni tranquilli e così provano a calare il tris ancora con Deloia, Lezzerini gli nega la doppietta personale dimostrando grande prontezza di riflessi. Successivamente il portiere cresciuto nelle giovanili della Fiorentina – che aveva da farsi perdonare l’incomprensione con Papetti che è costata lo 0-1 – salva il nuovo Huard da una figuraccia memorabile tenendo a galla gli ospiti che poi a ridosso del novantesimo accorciano le distanze con Olzer che trasforma in oro il passaggio chirurgico di Bisoli. I casteddu tremano temendo di incassare nel recupero la più classica delle beffe, ma l’undici di Clotet ma non trova l’occasione giusta per pareggiare i conti e così allo scadere del 96’ l’arbitro Chiffi manda tutti sotto la doccia sul risultato finale di 2-1.

VIDEO CAGLIARI BRESCIA 2-1, IL TABELLINO

CAGLIARI-BRESCIA 2-1 (2-0)

CAGLIARI (4-3-3): Radunović; Di Pardo, Goldaniga (46’ Capradossi), Altare, Carboni (63’ Barreca); Nández (63’ Viola), Makoumbou, Deiola; Falco (76’ Millico), Luvumbo (68’ Pavoletti), Mancosu. All. Fabio Liverani.

BRESCIA (4-3-2-1): Lezzerini; Jallow (66’ Benali), Papetti, Adorni, Mangraviti (54’ Huard); Bertagnoli, Viviani (82’ van de Looi), Bisoli; Moreo, Galazzi (54’ Olzer); Ayé (66’ Bianchi). All. Josep Clotet.

ARBITRO: Daniele Chiffi (Sez. di Padova).

AMMONITI: 37’ Galazzi (B), 90’+3’ Olzer (B).

RECUPERO: 1’ pt, 6’ st.

MARCATORI: 10’ Luvumbo (C), 33’ Deiola (C), 90’ Olzer (B).











