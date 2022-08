Video/ Cagliari Cittadella (2-1) highlights e gol: Luvumbo spacca la partita!

Cagliari-Cittadella 2-1 è l’esempio perfetto di come una partita di calcio, oltre ad emozionarci a prescindere dal blasone delle squadre, possa assumere molteplici volti nell’arco dei novanta minuti. Prendete ad esempio Antoine Makoumbou, l’eroe della serata che ha regalato i tre punti ai casteddu siglando il gol decisivo a una manciata di minuti dal novantesimo. A fine gara è stato letteralmente portato in trionfo dai compagni e acclamato dai tifosi che lo hanno eletto seduta stante come loro idolo. Chissà come sarebbero andate le cose se quel pallone malamente perso nelle battute iniziali del match e recuperato da Baldini fosse finito in rete alle spalle di Radunović, oppure se quel tiro scoccato all’87’ fosse terminato sul fondo. Probabilmente nei giorni successivi avrebbe avuto bisogno di uno psicologo per riprendersi. Sono i dettagli che possono renderti la stella della squadra oppure il reietto da emarginare. In questo sport il talento, la passione e l’intelligenza non bastano per emergere, serve anche una dose enorme di – per usare un eufemismo – culo.

Culo che evidentemente non ha avuto il Cittadella, al quale non è bastato andare al riposo in vantaggio di un gol per assicurarsi i tre punti nella ripresa. In realtà nel primo tempo tutto era andato per il verso giusto ai ragazzi di Gorini: la parata provvidenziale di Kastrati su Lapadula, la traversa colpita dagli avversari sull’incornata di Mancosu e soprattutto la rete di Raúl Asencio avevano indirizzato la gara in maniera chiara e inequivocabile. Ma quando Liverani ha deciso di far entrare Luvumbo, le cose hanno preso una piega completamente diversa: l’ingresso del 20enne angolano ha trasformato i padroni di casa che hanno preso il controllo della situazione e nel giro di un quarto d’ora c’è stato il clamoroso ribaltone, prima con la spaccata vincente di Mancosu e poi con l’assolo del numero 29 che da centrocampo si è involato fin dentro l’area di rigore, condannando la compagine veneta alla resa, non senza l’onore delle armi. CLICCA QUI PER IL VIDEO CON I GOL E GLI HIGHLIGHTS DI CAGLIARI-CITTADELLA 2-1 (da skysport.it)

VIDEO CAGLIARI CITTADELLA 2-1, IL TABELLINO

CAGLIARI-CITTADELLA 2-1 (0-1)

CAGLIARI (4-3-2-1): Radunović; Zappa, Goldaniga, Altare, Obert (82′ Carboni); Nández (57′ Rog), Makoumbou, Deiola (82′ Millico); Pereiro (57′ Luvumbo), Mancosu; Lapadula (82′ Pavoletti). All. Fabio Liverani.

CITTADELLA (4-3-1-2): Kastrati; Cassandro, Perticone, Frare, Donnarumma; Vita (82′ Carriero), Danzi (71′ Mastrantonio), Branca (71′ Pavan); Antonucci (57′ Lores Varela); Baldini, Asencio (71′ Beretta). All. Edoardo Gorini.

ARBITRO: Daniele Orsato (Sez. di Schio).

AMMONITI: 74′ Masciangelo (CIT), 90’+1′ Lores Varela (CIT).

RECUPERO: 1′ pt, 4′ st.

MARCATORI: 29′ Asencio (CIT), 72′ Mancosu (CAG), 87′ Makoumbou (CAG).











