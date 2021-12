Video/ Cagliari Cittadella (3-1) gol e highlights: sardi agli ottavi (Coppa Italia)

VIDEO CAGLIARI CITTADELLA 3-1: GLI HIGHLIGHTS

Cagliari Cittadella termina con il risultato di 3-1. Tris dei sardi nella gara valevole per i sedicesimi di finale di Coppa Italia, i quali accedono al turno successivo, dove incontreranno l’Inter. Grazie ad una brillante prestazione, il Cagliari conquista la vittoria con i gol realizzati da Deiola, Ceter e Pereiro, ai quali ha risposto Donnarumma per gli ospiti, le marcature possiamo vederle nel video degli highlights. Il Cittadella saluta quindi la competizione, dopo aver eliminato nel precedente turno il Monza. Andiamo a rivivere le fasi salienti del match. Il primo tempo si apre con la buona partenza della squadra ospite, con il Cittadella ad avere il maggior possesso palla. Il Cagliari attende gli avversari, e al 5′ gli amaranto vanno vicini al gol con Antonucci. La sua conclusione finisce di poco alta. I sardi provano a guadagnare metri e al. 16′ si portano in vantaggio. Traversone di Altare da destra, Deiola anticipa Cassandro, e con una torsione di testa supera Maniero, 1-0.

Nonostante il gol di svantaggio, il Cittadella continua ad avere in mano il pallino del gioco e va vicino al pareggio al 37′. Gran tiro di Cuppone, che trova la risposta di Radunovic. Al 40′ il Cagliari raddoppia. Conclusione al volo di Deiola, Maniero è imperfetto sulla respinta, e Ceter è lesto nel tap-in, 2-0. Al 42′, lo stesso Ceter vanifica il gol del 3-0, sparando addosso a Maniero. Nella ripresa, il Cagliari prova ad amministrare il doppio vantaggio, ma al 61′ subisce il gol ospite con Cuppone, che viene però annullato per fuorigioco. Al 65′ i sardi calano il tris. Questa volta è Pereiro a ribadire l’imperfetta respinta di Maniero sul tiro di Lykogiannis. Successivamente viene annullato un gol a testa per fuorigioco, prima a Lykogiannis, poi a Mazzocco del Cittadella. All’85’ gli ospiti accorciano le distanze con Donnarumma. Il quale trova l’incrocio dei pali con una conclusione dalla lunghissima distanza, 3-1. A chiudere l’incontro è il palo colpito da Joao Pedro al 90′. Termina quindi 3-1 in favore del Cagliari, sardi agli ottavi di finale.

VIDEO CAGLIARI CITTADELLA 3-1: LE DICHIARAZIONI DEI TECNICI

Nel post partita di Cagliari Cittadella, finita con il risultato di 3-1 in favore dei sardi, gli allenatori delle due squadre hanno commentato la partita da poco conclusa. E’ soddisfatto l’allenatore del Cagliari, Walter Mazzarri. Queste le sue parole rilasciate ai microfoni di Mediaset: “Siamo partiti un po’ contratti perché in campo c’erano tanti ragazzi che avevano giocato poco. Era giusto vederli all’opera per valutarli e capire se possono esserci utili in campionato. Dopo aver sbloccato il risultato ho visto cose buone, sono abbastanza soddisfatto. Ora dobbiamo pensare alla partita con l’Udinese. E’ una squadra che ha fatto molto bene con Lazio e Milan, servirà quindi una prestazione importante in una partita così difficile”.

C’è un po’ di rammarico nelle parole dell’allenatore del Cittadella Edoardo Gorini. Ecco le sue dichiarazioni rilasciate in conferenza stampa: “Siamo venuti qui per giocarci la partita. Abbiamo peccato di lucidità e di attenzione in difesa. Mi spiace perché la partita era alla nostra portata. Questa partita ci insegna, anche per il campionato, che non puoi mai abbassare la guardia se concedi un attimo subisci un gol. Dobbiamo essere sempre concentrati anche per la prossima partita con il Brescia”.

VIDEO CAGLIARI CITTADELLA 3-1: IL TABELLINO

RETI: 16’ Deiola (CA), 40’ Ceter (CA), 65’ Pereiro (CA), 84’ Donnarumma (CI).

CAGLIARI (3-5-2): Radunovic; Altare, Carboni (70’ Caceres), Obert; Zappa, Kourfalidis (58’ Joao Pedro), Oliva, Deiola (70’ Dalbert), Lykogiannis (80’ Desogus); Ceter (58’ Grassi), Pereiro. All. Mazzarri.

CITTADELLA (4-3-1-2): Maniero; Cassandro, Frare, Adorni (79’ Smajlaj), Donnarumma; Mazzocco, Mastrantonio (62’ Branca), D’Urso (62’ Beretta); Antonucci (45’ Baldini), Cuppone (75’ Vita), Beretta. All. Gorini.

