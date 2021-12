DIRETTA CAGLIARI CITTADELLA/ Streaming video tv: pochi i precedenti del match

DIRETTA CAGLIARI CITTADELLA: LO STORICO

La diretta di Cagliari Cittadella ci proporrà una partita che vanta pochissimi precedenti ufficiali, per di più ormai risalenti circa a un ventennio fa. Tra il 2000 e il 2002 infatti Cagliari e Cittadella si erano affrontati per ben cinque volte, compresa una in Coppa Italia, poi però più niente da domenica 7 aprile 2002 fino ad oggi. Il primo di quei cinque confronti fu proprio quello di Coppa Italia e domenica 20 agosto 2000 il Cagliari andò a vincere in casa del Cittadella con un perentorio 0-3.

Poi sardi e veneti si sono affrontati anche nei due campionati di Serie B 2000-2001 e 2001-2002, con il Cagliari che ha aggiunto altri tre successi (per un totale naturalmente di quattro) e il Cittadella che si è imposto invece per una sola volta, in occasione di un 2-0 casalingo domenica 22 aprile 2001, evento a suo modo storico dal momento che nelle altre quattro partite i veneti hanno sempre perso (due volte a Cagliari e altrettante in casa), senza mai riuscire a segnare nemmeno un gol. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA CAGLIARI CITTADELLA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Cagliari Cittadella sarà proposta in chiaro per tutti su Italia 1, che seguirà tutte le partite dei sedicesimi di finale. Di conseguenza, sarà possibile seguire questo incontro anche in diretta streaming video tramite il servizio offerto da Mediaset Play. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO MEDIASET PLAY

MAZZARRI CERCA UNA GIOIA

Cagliari Cittadella, diretta dall’arbitro Maria Sole Ferrieri Caputi presso lo stadio Unipol Domus del capoluogo sardo, si giocherà alle ore 18.00 di oggi pomeriggio, mercoledì 15 dicembre 2021. Si tratterà di una partita valida per i sedicesimi di finale di Coppa Italia 2021-2022, ciò significa che sarà una gara secca, con tempi supplementari ed eventuali calci di rigore in caso di pareggio. La diretta di Cagliari Cittadella potrebbe sorridere a chi vorrà puntare con più convinzione sulla Coppa Italia, perché di certo la priorità è il campionato.

Il Cagliari di Walter Mazzarri sta vivendo una stagione da incubo, come confermato anche dalla sconfitta per 4-0 sul campo dell’Inter domenica sera, per cui la priorità rossoblù dovrà essere la difficile rincorsa verso la salvezza. Il bel Cittadella che vediamo in Serie B potrebbe anche sognare il colpo, ma naturalmente consolidarsi in zona playoff dopo la vittoria contro l’Ascoli di sabato scorso è la priorità dei veneti. Staremo dunque a vedere cosa potrà succedere in una partita aperta alle sorprese come Cagliari Cittadella…

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI CITTADELLA

Disegnare le probabili formazioni di Cagliari Cittadella deve logicamente tenere conto del fatto che il campionato ha la priorità. Per Walter Mazzarri il turnover potrebbe essere davvero molto ampio, azzardiamo un modulo 3-5-2 con questi possibili titolari: Radunovic in porta; retroguardia a tre formata da Zappa, Ceppitelli a Obert; a centrocampo una linea a cinque con Bellanova, Deiola, Oliva, Pereiro e Lykogiannis possibili titolari; infine in attacco potrebbero giocare titolari Pavoletti e Ceter.

Gli ospiti del Cittadella potrebbero invece proporre un modulo 4-3-1-2, che ipotizziamo con Maniero in porta; davanti a lui i quattro difensori Cassandro, Perticone, Adorni e Donnarumma; a centrocampo il possibile terzetto composto da Mazzocco, Danzi e Branca; infine il reparto d’attacco con il trequartista D’Urso alle spalle degli attaccanti Cuppone e Okwonkwo.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico su Cagliari Cittadella in base alle quote offerte dall’agenzia Snai per osservare che i padroni di casa sardi sono nettamente favoriti, infatti il segno 1 è proposto a 1,65 mentre poi si sale a quota 3,90 in caso di pareggio (naturalmente segno X) e fino a 4,75 volte la posta in palio sul segno 2 in caso di colpaccio del Cittadella.

