Video/ Cagliari Genoa (2-3) highlights e gol: Fares ribalta i sardi con una doppietta

Il Genoa vince sul campo del Cagliari in rimonta grazie alle reti siglate da Destro e Fares, doppietta per l’esterno, dunque molte emozioni nel video Cagliari Genoa 2-3. Il Cagliari era andato in vantaggio con il rigore di Joao Pedro e il raddoppio di Ceppitelli di testa. Andiamo a rivivere tutte le emozioni del match. Pandev per Sturaro che crossa ma non trova nessuno. Criscito per Pandev, ottima la chiusura di Carboni. Biraschi commette un fallo su Joao Pedro e viene ammonito. Lancio lungo per Joao Pedro che entra in area scarta Sirigu e segna, ma viene pescato in fuorigioco. Keita riceve in area con Sabelli che lo mette giù, il direttore di gara indica il dischetto. Sulla palla si presenta Joao Pedro che non sbaglia! Il tiro dell’attaccante brasiliano è centrale e non lascia scampo a Sirigu. I sardi stanno meritando il vantaggio con il Genoa che fatica nel proporre azioni pericolose. Criscito prova a pescare Destro ma Cragno esce con i tempi giusti. Sabelli prova il cross, sfera troppo su Cragno, il Genoa prova ad attaccare ma fino ad ora non ha creato azioni di rilievo. Dalbert trova Joao Pedro, l’attaccante brasiliano ci prova da fuori area ma non trova la porta. Passaggio tentato per Destro, Carboni chiude bene. Errore di Ceppitelli che per rimediare è costretto ad abbattere Destro, fallo e giallo per lui. Genoa che vive un buon momento ma fatica nel rendersi pericoloso. Dalbert scende ma viene chiuso ottimamente. Termina la prima frazione gioco tra Cagliari e Genoa, decide al momento Joao Pedro.

VIDEO CAGLIARI GENOA: SECONDO TEMPO

Keita pesca per Joao Pedro, il cross di quest’ultimo viene messo fuori dalla difesa del Genoa. Ceppitelli! Arriva il raddoppio del Cagliari! Su calcio d’angolo il difensore stacca bene e supera per la seconda volta Sirigu. Il difensore ha sovrastato di testa Maksimovic. Destro! Accorcia le distanze il Genoa! Cambiaso controlla e mette in mezzo un pallone delizioso, Destro ci arriva di testa e non lascia scampo al portiere avversario. Partita totalmente riaperta quando manca più di mezzora alla fine della contesa. Giallo per Joao Pedro dopo un fallo su Tourè. Fares! Arriva il pareggio del Genoa! Su un calcio d’angolo arriva Fares di testa che riequilibra la gara. Ancora Fares! La ribalta il Genoa con l’esterno! Ancora protagonista Cambiaso che trova il secondo assist di giornata per il sorpasso del Genoa. Pochi minuti alla fine di un match che ha cambiato letteralmente volto nella ripresa. Grandissimo protagonista Fares insieme a Cambiaso autore di due assist. Joao Pedro raccoglie un cross in mezzo ma Maksimovic chiude bene. Ghiotta occasione per Kallon che arriva da solo contro Cragno ma spreca malamente! Joao Pedro prova la rovesciata ma la sfera viene respinta, arriva Marin che non trova la porta. Cagliari che si riversa a testa bassa in avanti. Sbaglia Cambiaso che serve Joao Pedro, da pochi passi il brasiliano la mette fuori! Termina il match, colpo gobbo del Genoa sul campo del Cagliari.

TABELLINO

CAGLIARI (3-5-2): Cragno, Walukiewicz (1′ st Caceres), Ceppitelli, Carboni (37′ st Pereiro); Zappa (20′ st Bellanova), Marin, Deiola, Grassi (9′ st Nandez), Dalbert, Joao Pedro, Keita Baldé (19′ st Farias). A disposizione: Semper, Marchetti, Vanheusden, Melegoni, Behrami, Vasquez, Ghiglione, Ekuban, Azevedo, Portanova, Kallon, Fares. Allenatore: Leonardo Semplici

GENOA (3-5-2): Sirigu, Biraschi (1′ st Vanheusden), Maksimovic, Criscito, Sabelli (1′ st Kallon), Sturaro (1′ st Fares), Rovella, Toure, Cambiaso, Pandev (16′ st Ekuban), Destro (39′ st Behrami). A disposizione: Aresti, Radunovic, Caceres, Bellanova, Altare, Farias, Nandez, Pereiro, Oliva, Lykogiannis, Cavuoti, Pavoletti. Allenatore: Davide Ballardini

RETI: pt 16′ Joao Pedro (C), st 11′ Ceppitelli (C), 15′ Destro (G), 23′ Fares (G), 33′ Fares (G)

AMMONIZIONI: pt. 11′ Biraschi (G), 15′ Sabelli (G), 35′ Ceppitelli (C), st 14′ Kallon, 16′ Joao Pedro (C)

RECUPERO: 2′ nel primo tempo, 5′ nel secondo tempo

