DIRETTA CAGLIARI GENOA/ Video streaming tv: i precedenti del match sono 70

Ci avviciniamo a grandi passi alla diretta della Serie tra Cagliari e Genoa: prima di dare la parola al campo però andiamo a vedere che ci riserva anche lo storico che interessa i due club. Come è facile immaginare, i dati utili davvero non ci mancano: 1934 a oggi le due formazioni si sono affrontate a viso aperto in ben 70 occasioni, pure queste registrate tra primo e secondo campionato nazionale come naturalmente anche in Coppa italia. Facendo dunque ora un computo complesso possiamo parlare oggi per tale scontro diretto di ben 27 affermazioni dei liguri e 25 vittorie dei sardi con anche 18 pareggi: tutto sommano un bilancio equilibrato. Va anche detto che negli ultimi 10 precedenti ufficiali registrati sono state ben sei le vittorie del Genoa e solo due i successi dei sardi, che pure nella scorsa stagione della Serie A sono usciti sconfitti sia nel turno di andata che al ritorno. (agg Michela Colombo)

DIRETTA CAGLIARI GENOA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cagliari Genoa è su DAZN: quest’anno infatti i diritti per trasmettere il campionato di Serie A, come abbiamo visto nelle precedenti giornate, sono della piattaforma sbarcata in Italia qualche anno fa, e dunque solo gli abbonati al servizio potranno assistere a questa partita della 3^ giornata. sarà in realtà una visione in diretta streaming video, o magari su una smart tv dotata di connessione a internet; non sarà questa invece una delle sfide che per questo turno di campionato (ogni volta ce ne sono tre) sarà fruibile anche sui canali della televisione satellitare.

CAGLIARI GENOA: SFIDA DELICATISSIMA

Cagliari Genoa, che è in diretta dalla Sardegna Arena e si gioca alle ore 15:00 di domenica 12 settembre, è una delle partite nella 3^ giornata del campionato di Serie A 2021-2022. Chiaramente non si può parlare già adesso di sfida diretta per la salvezza, ma sicuramente le due squadre non sono partite con il piede giusto in questa stagione: il Cagliari si è fatto rimontare dallo Spezia nel suo esordio casalingo e ha strappato un solo pareggio, poi è andato a San Siro e ha subito quattro gol dal Milan, praticamente senza riuscire a reagire e incassando una sconfitta decisamente pesante.

Anche il Genoa ha pagato a caro prezzo il calendario, per ben due volte; se però il ko contro l’Inter è stato netto, in casa contro il Napoli la squadra è andata molto vicina a prendersi un punto. La realtà ci dice che conta la classifica e che il Grifone vi si trova sul fondo; servirà dunque riscattarsi subito per non rimanere troppo indietro, nella diretta di Cagliari Genoa vedremo chi eventualmente riuscirà a farlo e nel frattempo possiamo fare una valutazione sulle scelte da parte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI GENOA

Per Cagliari Genoa Cragno non dovrebbe farcela, dunque Leonardo Semplici farà giocare nuovamente Radunovic in porta. Davanti a lui due veterani come Godin e Caceres sono pronti, ma devono giocarsi il posto con Walukiewicz, Ceppitelli e Carboni su cui il tecnico fiorentino conta molto; ad alzare la loro posizione sugli esterni saranno Zappa e Dalbert, poi in mezzo al campo avremo la regia di Razvan Marin con il supporto di Strootman, ex della partita, e Deiola. Davanti, ancora una volta Pavoletti parte nettamente favorito su Keita Balde Diao che però se la può giocare.

Nel 3-5-2 di Davide Ballardini, dovrebbe essere titolare Caicedo al fianco di Pandev; cambiano tecnicamente anche gli esterni di centrocampo, almeno a sinistra dove avremo Fares con Ghiglione dirimpettaio sull’altro versante, in mezzo al campo il perno sarà Badelj mentre Hernani e Sturaro dovrebbero regolarmente agire sulle mezzali. A protezione del portiere Sirigu abbiamo un altro volto nuovo che è quello di Nikola Maksimovic; viaggiano verso la conferma sia Biraschi che Criscito, che completeranno la difesa del Grifone.

QUOTE E PRONOSTICO

Per un pronostico su Cagliari Genoa possiamo consultare le quote ufficiali che sono state fornite dall’agenzia Snai: andando a leggere il quadro delle quote, scopriamo che il segno 1 per la vittoria dei padroni di casa vale 2,05 volte quanto messo sul piatto, mentre il segno X che regola il pareggio porta in dote un guadagno corrispondente a 3,45 volte la vostra giocata. Il segno 2, sul quale bisognerà puntare per il successo degli ospiti, garantisce con questo bookmaker una vincita che equivale a 3,65 volte l’importo investito.

