VIDEO CAGLIARI INTER: LA SINTESI DELLA PARTITA VINTA DAI NERAZZURRI!

Video Cagliari Inter che evidenzia un ottimo primo tempo da parte della squadra allenata da Nicola. La posizione tattica assunta in campo degli esterni Zortea e Augello limita le avanzate da parte della ciurma allenata da Inzaghi. Tra le occasioni più importanti da sottolineare il tiro di Thuram con l’ottima risposta di Scuffet. Poco dopo Dumfries sfida il portiere ex Udinese. Anche il Cagliari si fa vedere in avanti con Bisseck che in più di un’occasione libro la difesa nerazzurra da palloni velenosi. L’occasione più ghiotta capita sulla testa di Lautaro Martinez, che continua il suo periodo di astinenza in zona offensiva.

Secondo tempo a tinte nerazzurre con la prestazione ottimo dell’attacco di Inzaghi. Tris che porta la firma di Bastoni, Lautaro Martinez e Calhanoglu. Da sottolineare la prestazione incredibile di Barella sempre più fondamentale all’interno dello scacchiere interista. Per il centrocampista della nazionale, due assist con altrettanti cross. Vince l’Inter che approda a quota 40 in classifica. Successo importante per l’Inter in attesa della sfida di questa sera tra Lazio e Atalanta. In caso di insuccesso della formazione bergamasca, i nerazzurri di Inzaghi si ritroverebbero al primo posto in classifica proprio con l’Atalanta.

VIDEO CAGLIARI INTER: GOL E HIGHLIGHTS