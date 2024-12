DIRETTA CAGLIARI INTER, MOMENTI OPPOSTI

C’è attesa per la diretta Cagliari Inter che si giocherà sabato 28 dicembre 2024 alle ore 18:00. I sardi si presentano a questa sfida in uno stato di forma negativo con quattro sconfitte consecutive in tutte le competizioni: doppio 1-0 contro Fiorentina e Atalanta, eliminazione dalla Coppa Italia per mano della Juventus per 4-0 e la sconfitta di Venezia (2-1). D’altro canto l’Inter si è riscattata come si deve dal ko di Leverkusen in Champions League, riuscendo ad inanellare tre vittorie di fila senza subire gol. A partire dal 6-0 alla Lazio fino al 2-0 contro il Como, intervallate da un altro 2-0 ovvero quello in Coppa Italia con l’Udinese. E’ un ruolino di marcia consolidato quello dell’Inter, che in questo momento si sta mantenendo nelle zone alte di classifica col minimo sforzo, cercando di non perdere il contatto con la vetta sia in Serie A che in Champions League.

Formazioni Cagliari Inter/ Quote: tutto chiaro per Inzaghi (Serie A, 28 dicembre 2024)

DOVE VEDERE DIRETTA CAGLIARI INTER, STREAMING VIDEO

Solo gli abbonati di DAZN potranno assistere alla diretta Cagliari Inter, valevole per il campionato di calcio di Serie A. Se invece preferite la diretta Cagliari Inter streaming allora dovrebbe scarica l’applicazione di DAZN, disponibile su tutti i dispositivi.

Diretta/ Cagliari Fiorentina Primavera (risultato finale 2-0): Mutandwa fa doppietta! (23 dicembre 2024)

LE PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI INTER

In questo match, il Cagliari si dispone con Sherri in porta, difesa composta da Zappa, Wieteska, Luperto e Augello. A centrocampo Makoumbou, Adopo e Zortea con Viola e Felici alle spalle dell’unica punta dei sardi Piccoli. Solita formazione e verrebbe da dire soliti noti nel 3-5-2 dell’Inter. Tra i pali Sommer, difeso da Bisseck, de Vrij e Bastoni. Esterni Dumfries e Dimarco mentre Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan giocheranno in mediana. Davanti Lautaro e Thuram.

LE QUOTE PER CAGLIARI INTER

Difficile ipotizzare una vittoria del Cagliari, data a 6 dai bookmakers. Il pareggio lo troviamo leggermente più basso (5) mentre il 2 fisso a favore dell’Inter a 1.44. Ci si aspetta un gol per parte poiché il Gol è a 1.80 mentre il No Gol a 1.95.

DIRETTA/ Venezia Cagliari (risultato finale 2-1): accorcia Pavoletti! (22 dicembre 2024)