Video/ Cagliari Inter (1-3): highlights e gol. Conte la riprende nella ripresa

Il video di Cagliari Inter ci racconta una partita davvero piena di emozioni. Pronti via Cragno è straordinario, pronto a dire di no per tre volte alla squadra ospite. Romelu Lukaku parte fortissimo, provando a calciare in porta da due diverse posizioni con Eriksen e Sanchez poco pronti ad avventarsi sul pallone dopo la respinta del portiere della Dea. A sorpresa i sardi passano in vantaggio alla fine del primo tempo con Sottil che calcia forte di prima intenzione una sfera deviata e che era tornata sui suoi piedi visto che era stato proprio lui ad effettuare la prima conclusione. Nella ripresa Antonio Conte alza il baricentro ma sembra destinato a perdere e accumulare dispiaceri dopo l’eliminazione in Champions League arrivata in settimana. Al minuto 77 Barella segna il classico gol dell’ex con Cragno che aveva respinto un pallone teso al centro dell’area di rigore. Il portiere dei rossoblù era stato straordinario nel primo tempo, ma poi negli ultimi minuti compie un mezzo disastro sul gol del vantaggio nerazzurro, D’Ambrosio colpisce sugli sviluppi di un calcio d’angolo appostato sul secondo palo. Nel finale segna anche Lukaku sugli sviluppi di un contropiede dopo che Cragno era salito nell’area di rigore avversaria alla disperata ricerca del pareggio.

IL TABELLINO

CAGLIARI INTER 1-3

42′ Sottil (C), 77′ Barella (I), 84′ D’Ambrosio (I), 94′ Lukaku (I)

CAGLIARI (4-2-3-1): Cragno; Faragò (68′ Klavan), Walukiewicz, Carboni (89′ Simeone), Lykogiannis; Marin, Rog; Zappa, Joao Pedro, Sottil; Pavoletti (75′ Cerri). A disposizione: Aresti, Caligara, Ceppitelli, Oliva, Pinna, Pisacane, Tramoni, Tripaldelli, Vicario. Allenatore: Di Francesco.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Bastoni (72′ Lautaro), De Vrij; Darmian (58′ Young), Barella, Brozovic, Eriksen (58′ Sensi), Perisic (46′ Hakimi)(83′ D’Ambrosio); Lukaku, Sanchez. A disposizione: Gagliardini, Kolarov, Nainggolan, Padelli, Radu, Ranocchia. Allenatore: Conte.

VIDEO CAGLIARI INTER, HIGHLIGHTS E GOL





