Video/ Cagliari Salernitana (1-1) highlights e gol: Bonazzoli il guastafeste!

Ancora una volta il Cagliari non riesce a gestire una situazione di vantaggio e nel recupero si fa raggiungere dalla Salernitana che strappa un pareggio importantissimo nello scontro diretto per la salvezza, come vedremo nel video Cagliari Salernitana. La 14^ giornata di Serie A si è aperta infatti con la sfida della Unipol Domus tra i due fanalini di coda in classifica che si è conclusa con il risultato finale di 1-1, un punto a testa che forse non serve a nessuna delle due squadre che restano sul fondo della graduatoria. Per la mole di gioco espressa nell’arco dei novanta minuti i casteddu avrebbero meritato di vincere, nella prima frazione di gioco i padroni di casa hanno creato diversi pericoli dalle parti di Belec con il tentativo di rovesciata da parte di Keita Baldé che ha voluto bissare il bellissimo gol segnato qualche giorno fa contro il Sassuolo ma stavolta la magia non gli è venuta, mentre Marin su punizione non ha preso bene la mira mandando la sfera direttamente sul fondo, Joao Pedro invece si è reso pericoloso con un colpo di testa.

Prima dell’intervallo il tecnico Colantuono, che aveva dovuto rinunciare a Ribery, perde anche Gondo per un problema muscolare, infermeria sempre più affollata per la neopromossa. Nella ripresa il copione non cambia con il Cagliari che continua a fare la partita e a poco più di un quarto d’ora la contesa sblocca la contesa grazie al nuovo entrato Pavoletti che nel suo giorno del suo 33^ compleanno si fa un bel regalo che non basterà però a far vedere la luce in fondo al tunnel. Perché all’inizio dell’extra-time Nandez si perde completamente Bonazzoli che è così libero di trafiggere Cragno e rovinare la festa dei sardi, lo sguardo del presidente Giulini in tribuna è tutto un programma.

VIDEO CAGLIARI SALERNITANA 1-1, LE DICHIARAZIONI

Quando il Cagliari stava già assaporando i tre punti ci ha pensato Federico Bonazzoli a fargli abbassare la cresta: “Abbiamo ottenuto un risultato importante su un campo ostico come quello di Cagliari, ho citato una frase di Papa Francesco perché sono una persona molto credente e credo che qualcuno da lassù mi abbia regalato un dono e sarebbe un peccato sprecarlo solo perché le cose vano male. La Salernitana c’è e proverà a salvarsi in tutti i modi, siamo spinti da un pubblico incredibile che ci sostiene anche in trasferta, stiamo incontrando tante difficoltà, è vero, e gli infortuni non ci aiutano, ma da bambino chiunque avrebbe sognato di giocare in Serie A un giorno e noi ci siamo riusciti. A parte il gol ho dato tutto per la squadra, sono venuto qua perché volevo sentire il calore della piazza”.

Stefano Colantuono è rimasto decisamente impressionato dalla tenacia dei suoi ragazzi: “Questa squadra se la vuole sempre giocare e questo atteggiamento mi piace molto perché a lungo andare ci consentirà di raggiungere i risultati che ci servono per ottenere la salvezza. Bonazzoli è un giocatore di grandissima qualità, tecnicamente sa giocare a calcio e ha tutte le carte in regola per approdare in un club importante, o almeno è quello che sto cercando di fargli capire, poi ovviamente dipende tutto nelle sue mani. Sono comunque preoccupato per il numero degli infortuni, a gennaio bisognerà rinforzare la rosa altrimenti di questo passo non riusciremo a trovarne undici da schierare”.

VIDEO CAGLIARI SALERNITANA 1-1, IL TABELLINO

CAGLIARI-SALERNITANA 1-1 (0-0)

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Caceres, Ceppitelli, Carboni; Bellanova (76’ Lykogiannis), Nandez, Marin, Grassi (46’ Strootman), Dalbert (60’ Pavoletti); Keita Baldé (82’ Deiola), Joao Pedro. All. Walter Mazzarri.

SALERNITANA (4-3-3): Belec; Veseli, Gyomber, Gagliolo, Ranieri (85’ Vergani); Coulibaly, Di Tacchio (84’ Kechrida), Obi (85’ Capezzi); Bonazzoli, Djuric (79’ Simy), Gondo (40’ Zortea). All. Stefano Colantuono.

ARBITRO: Daniele Doveri (sez. di Roma 1).

AMMONITI: 27’ Grassi (C), 30’ Dalbert (C), 79’ Pavoletti (C), 84’ Veseli (S).

RECUPERO: 3’ pt, 5’ st.

MARCATORI: 73’ Pavoletti (C), 90’+1’ Bonazzoli (S).

VIDEO CAGLIARI SALERNITANA 1-1





