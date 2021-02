Video/ Cagliari Torino (0-1) gol e highlights. Di Francesco rischia l’esonero

Il Torino vince la sua terza partita in campionato, sempre in trasferta, in una sorta di spareggio salvezza anticipato contro un Cagliari che ora potrebbe fare a meno di Eusebio Di Francesco: scopriamo tutto nel video Cagliari Torino. La partita inizia a ritmi molto bassi, al 6′ Belotti cerca la soluzione di potenza su un calcio di punizione che sorvola abbondantemente la traversa della porta difesa da Cragno, quindi all’8′ non ha fortuna un rasoterra di Ansaldi. Poche emozioni nel primo quarto d’ora di gioco, al 17′ Nandez prova a scuotere il Cagliari dal suo torpore offensivo e il pallone esce di poco a lato. Al 22′ interessante incursione di Joao Pedro ma è provvidenziale l’intervento di Izzo a chiudere per il Toro. Al 32′ molto insidiosa una conclusione di Simeone che si perde davvero di poco sul fondo a causa di una deviazione di Bremer, quindi al 35′ finisce fuori un tiro di Nainggolan che aveva caricato con grande potenza il sinistro. Al 41′ bella invenzione di Zappa che pesca l’inserimento di Joao Pedro, il brasiliano calcia male di prima intenzione. Nella ripresa è ancora il Cagliari a farsi vedere in avanti al 9′ con una gran botta di Simeone su suggerimento di Nainggolan, senza precisione. Al 14′ si fa trovare pronto Sirigu nella deviazione su un insidioso colpo di testa di Joao Pedro, ma il gol partita lo trova il Toro al 32′: Bremer sovrasta Godin e di testa supera Cragno. Nel finale sono i granata ad avere le migliori occasioni, Cragno è miracoloso prima su Belotti al 39′, quindi proprio allo scadere nel recupero su Rincon, ma lo 0-1 va più che bene ai granata e fa invece sprofondare nella disperazione i sardi.

VIDEO CAGLIARI TORINO: LE DICHIARAZIONI DEI TECNICI

Bocce cucite in casa Cagliari col tecnico Eusebio Di Francesco che, a secco di vittorie da 16 partite, potrebbe veder la sua panchina saltare nonostante il recente rinnovo di contratto. Dall’altra parte Davide Nicola invece festeggia il suo primo successo da allenatore del Torino: “Siamo riusciti a prendere i tre punti, sono contento per i miei ragazzi e per quello che stanno dando. Ma anche per la società, tutti stanno dando il massimo. La partita non mi è dispiaciuta, siamo riusciti a tenere un baricentro alto nella prima parte del primo tempo. Poi complice la loro qualità abbiamo adottato una strategia diversa. La partita è il momento in cui possiamo canalizzare le energie. Per la mia esperienza la missione è quella di riuscire a tenere un equilibrio, il campionato non è finito adesso e dobbiamo fare tanta strada. Queste gare puoi anche perderle, noi stiamo cercando il dialogo e l’equilibrio. A me il prima non interessa, non mi sono soffermato sull’operato precedente. Mi fa piacere vedere la consapevolezza dei ragazzi, abbiamo dovuto sempre rimontare. Oggi siamo riusciti a portare a casa tre punti fondamentali. Possiamo migliorare, tutto subito non può arrivare. Non è giusto dare un merito singolo quando è il gruppo, non serve idolatrare o esaltare qualcuno. Sono soddisfatto personalmente e soprattutto per i miei ragazzi. Alla fine un gruppo funziona perché ognuno fa al massimo la propria parte. Sono soddisfatto per i punti ottenuti, vedo lo stato emotivo che hanno. Si può cercare la continuità, questo è un campionato particolare, aperto. Dobbiamo preparare ogni singola partita, le cose possono cambiare sempre“.

