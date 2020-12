Video/ Cagliari Udinese (1-1) gol e highlights: Lykogiannis e Lasagna (Serie A)

Due gol ma nessun vincitore: il video Cagliari Udinese ci racconta questo pareggio per 1-1. Partita subito vivace alla Sardegna Arena, con Pussetto che chiama in causa Cragno dopo tre minuti di gioco. I friulani premono e creano parecchi grattacapi alla retroguardia isolana, mentre per i rossoblu è il solo Nandez a prendere iniziativa. Ma attorno al trentesimo minuto la gara cambia: Lykogiannis si inventa una splendida punizione a giro su cui Musso non può nulla, portando in vantaggio il Cagliari. L’Udinese resta un po’ frastornata ma si scuote con De Paul, la cui conclusione dalla distanza finisce tra le braccia di Cragno. Il secondo tempo sorride ai bianconeri, che premono con convinzione e determinazione. Al cinquantesimo Pereyra lascia partire un cross perfetto per Pussetto, il cui colpo di testa finisce clamorosamente fuori dallo specchio. Dalla parte opposta è ancora Nandez a mettersi in mostra, spaventando Musso con una bella iniziativa su cui il portiere riesce ad intervenire.

I ritmi si alzano, le emozioni si moltiplicano. Ancora Udinese pericolosa con Deulofeu dalle parti di Cragno, che tiene in piedi il Cagliari. Gli ospiti non mollano e con Lasagna, appena entrato in campo, infilano Cragno con un tocco di precisione, fissando il pareggio. Finale di partita sempre effervescente, con il Cagliari che si getta in avanti alla ricerca del gol. Ci prova il greco Lykogiannis di controblazo dal limite, ma il suo tentativo sfuma in un nulla di fatto. Termina 1-1 alla Sardegna Arena.

VIDEO CAGLIARI UDINESE: IL TABELLINO

Cagliari (4-2-3-1): Cragno; Zappa, Godin, Carboni, Lykogiannis; Marin, Rog (43′ st Oliva); Nandez, Joao Pedro (43′ st Pereiro), Sottil (34′ st Simeone); Pavoletti (19′ st Ceppitelli). A disposizione: Vicario, Caligara, Pinna, Tramoni, Pisacane, Cerri, Pajac. All.: Di Francesco. Udinese (3-5-2): Musso; Becao, Bonifazi (45′ st De Maio), Samir; Stryger Larsen (45′ st Ter Avest), De Paul, Walace, Pereyra (32′ st Mandragora), Zeegelaar; Pussetto (32′ Nestorovski), Deulofeu (9′ st Lasagna). A dispozione: Scuffet, Carnelos, Arslan, Micin, Palumbo, Rigo, De Maio, Coulibaly. All.: Gotti. Arbitro: Piccinini. Marcatori: 27′ Lykogiannis (C), 12 ‘ st Lasagna (U). Ammoniti: Pavoletti, Nandez (C), Pereyra (U).

