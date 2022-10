Video/ Cagliari Venezia (1-4) gol e highlights: Cheryshev uomo partita!

VIDEO CAGLIARI VENEZIA (1-4): LA PARTITA

Il Venezia espugna l’Unipol Domus e batte il Cagliari 4-1 meritatamente in questa settima giornata di Serie B. I veneti dominano in lungo ed in largo già nei primi 45 minuti di gioco, ma terminano la prima frazione in svantaggio per una rete a zero: decisiva la meravigliosa punizione di Marco Mancosu al 37esimo minuto. Frustata violenta e precisa che si infila sotto al sette, da posizione decisamente angolata, ma probabilmente è una deviazione a mettere fuori dai giochi definitivamente Joronen. Al 24esimo Pohjanpalo aveva colpito un legno.

RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA/ Cadono Brescia e Reggina! Diretta gol live score

La ripresa si apre con gli ospiti immediatamente aggressivi, che trovano il gol del pareggio al 50esimo: Novakovich si conquista il calcio d’angolo dal quale proprio Pohjanpalo svetta più in alto di tutti e con una imperiosa incornata fa 1-1. All’ora di gioco Joavorcic fa la mossa che cambia la partita: entra Cheryshev. Il russo al 63esimo sfrutta una corta respinta dell’estremo difensore rossoblù, portando in vantaggio i suoi, mentre al 65esimo chiude l’incontro con un mancino chirurgico. All’82esimo è ancora una volta l’ex Real Madrid a guidare il contropiede ed a servire Haps a tu per tu con Radunovic: il terzino non sbaglia e completa il poker. Troppo Venezia per questo Cagliari.

Diretta/ Perugia Pisa (risultato finale 1-3): D'Angelo, ritorno con colpo al Curi!

CLICCA QUI PER IL VIDEO CAGLIARI VENEZIA (1-4)

VIDEO CAGLIARI VENEZIA (1-4): IL TABELLINO

RETI: 37′ Mancosu, 49′ Pohjanpalo, 63′ Tcherychev, 65′ Tcherychev, 82′ Haps

AMMONITI: 6′ Zampano, 29′ Rog, 42′ Goldaniga, 50′ Haps, 75′ Deiola

CAGLIARI (4-3-1-2): Radunovic; Zappa (74′ Luvumbo), Altare, Goldaniga, Barreca (48′ Obert); Nandez, Deiola, Rog (45′ Makoumbou); Mancosu; Pereiro (60′ Falco), Pavoletti (60′ Lapadula). A disposizione: Aresti, Carboni, Di Pardo, Dossena, Lella, Viola, Millico.

VENEZIA (3-5-2): Joronen; Wisniewski, Modolo, Ceccaroni; Zampano, Busio, Andersen (60′ Tessmann), Cuisance (60′ Tcherychev), Haps; Pohjanpalo (74′ Fiordilino); Novakovich. A disposizione: Maenpaa, Bertinato, Tessmann, de Vries, Johnsen, Pierini, Candela, Svoboda, Zabala, St Clair.

Diretta/ Cagliari Venezia (risultato finale 1-4): Cheryshev show all'Unipol Domus!

© RIPRODUZIONE RISERVATA