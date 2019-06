Video/ Camerun Ghana (0-0): highlights, match equilibrato (Coppa d’Africa)

Si è chiusa senza gol la partita di ieri sera per il girone F della Coppa d’Africa 2019: come si vede nel video di Camerun Ghana però in campo non sono certo mancate le emozioni specie nella ripresa. Nel primo tempo dell’incontro, il secondo per la fase a gironi infatti il ritmo è rimasto molto lento e la sfida è rimasta sempre in grande equilibrio. Diverso discorso nel secondo tempo dove se non è mancato il grande equilibrio di certo abbiamo assistito a un match più vivace e ricco di colpi di scena. Non sono infatti mancate tante belle occasioni da gol, anche nei minuti finali. Lo specchio delle due contendenti però pareva stregato sia per imprecisione nel colpo finale sia per le grandissime prestano i dei due partite ovvero il camerunese Onana e l’avversario Ofori. Al triplice fischio finale quindi Camerun e Ghana si dividono la posta in palio: un punto a testa nel girone F che vede il Camerun in testa con 4 punti e il Ghana secondo a quota 2 punti.

IL TABELLINO

Camerun Ghana 0-0

Camerun: Onana, Collins, Bong, Ngadeu, Oyongo, Armel, Anguissa, Mandjeck, Njie, Bassogog, Toko

Ghana: Ofori, Mensah, Kasim, Baba, Yiadom, Partey, Atsu, Ayew, Mubarak, Asamoah, Ayew

Note ammoniti: 64’ Kasim (G)

Arbitro Weyesa Stadio Ismailia Stadium

