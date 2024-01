Video/ Carrarese Arezzo (2-3) gol e highlights: colpo granata, super Pattarello (Serie C, 13 gennaio 2024)

Video Carrarese Arezzo che presenta subito una sfida molto equilibrata e con tanti interventi da giallo. Nella prima frazione sono infatti ben sei i cartellini estratti dal direttore di gara. Quattro per i padroni di casa mentre due per gli ospiti. I primi 45 minuti evidenziano anche due reti per i granata. Primo gol che viene firmato dal numero 10 Emiliano Pattarello che è molto bravo di testa a trovare la rete numero 5 in campionato. Poco più tardi calcio di punizione realizzato dall’attaccante Filippo Guccione che torna a segnare dopo la tripletta contro la Fermana del 19 novembre 2023.

DIRETTA/ Carrarese Arezzo (risultato finale 2-3): colpo granata! (14 gennaio 2024)

Finisce il primo tempo e la seconda frazione ricomincia con ritmi sempre più alti. Arezzo che per poco non trova il terzo gol ma è la Carrarese a riaprire la partita con la giocata vincente di Zanon che riapre la sfida ma solo per qualche istante perchè Iori è scatenato e trova un calcio di rigore. Pattarello non sbaglia dagli undici metri e regala il 1-3. Carrarese che non molla e fa 2-3 al minuto 66 con la rete realizzata da Palmieri. Dopo 90 minuti di fuoco triplice fischio in campo e vittoria per gli ospiti che compiono un assoluto colpo in trasferta vincendo in casa della Carrarese che prima di quest’oggi aveva collezionato ben 23 punti dei 27 disponibili.

VIDEO CARRARESE AREZZO: IL TABELLINO

CARRARESE: Bleve M. (Portiere), Illanes J., Coppolaro M. (dal 38′ st Imperiale M.), Di Gennaro M., Cerretelli F. (dal 11′ st Schiavi N.), Cicconi M., Della L. S. (dal 30′ st Morosini L.), Palmieri R., Zanon S. (dal 37′ st Belloni N.), Simeri S. (dal 9′ st Giannetti N.), Panico G.. A disposizione: Capezzi L., Cartano R., Castigliani S., Mazzini S. (Portiere), Opoola M., Raimo A., Tampucci T. (Portiere)

AREZZO: Trombini L. (Portiere), Montini A., Risaliti G., Chiosa M., Bianchi S., Lazzarini M., Eklu S. M. (dal 26′ st Foglia F.), Iori M. (dal 25′ st Masetti L.), Pattarello E. (dal 44′ st Gaddini M.), Guccione F. (dal 31′ st Settembrini A.), Gucci N.. A disposizione: Borra D. (Portiere), Castiglia L., Catanese G., Crisafi J. F., Damiani M., Donati F., Ermini J. (Portiere), Renzi A., Sebastiani C.

Reti: al 6′ st Zanon S. (Carrarese) , al 19′ st Palmieri R. (Carrarese) al 38′ pt Pattarello E. (Arezzo) , al 45’+3 pt Guccione F. (Arezzo) , al 16′ st Pattarello E. (Arezzo) .

Ammonizioni: al 15′ pt Coppolaro M. (Carrarese), al 24′ pt Cerretelli F. (Carrarese), al 41′ pt Panico G. (Carrarese), al 45’+1 pt Di Gennaro M. (Carrarese), al 35′ st Illanes J. (Carrarese) al 30′ pt Lazzarini M. (Arezzo), al 44′ pt Guccione F. (Arezzo), al 24′ st Gucci N. (Arezzo).

VIDEO CARRARESE AREZZO: GOL E HIGHLIGHTS













