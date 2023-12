Video/ Carrarese Lucchese (1-0) gol e highlights: Simeri decide la gara! (Serie C, 17 dicembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI CARRARESE LUCCHESE: LA SINTESI

Allo Stadio dei Marmi la Carrarese supera la Lucchese per 1 a 0 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo i padroni di casa guidati dal tecnico Dal Canto partono forte e riescono a passare in vantaggio verso il 16′ grazie alla rete messa a segno da Simeri, bravo a sfruttare l’assist offertogli dal suo compagno Di Gennaro. I minuti scorrono sul cronometro e gli ospiti allenati da mister Gorgone replicano al 22′ con una conclusione di Rizzo Pinna parata da un ottimo Bleve.

Al 42′ il collega Russo non combina di meglio sparando a lato di pochissimo. Nel secondo tempo i rossoneri ricominciano con lo spirito giusto per cercare di pareggiare e vanno infatti vicini all’eventuale gol con un tiro del solito scatenato Rizzo Pinna al 55′. Nell’ultima parte dell’incontro i marmiferi mancano pure il raddoppio nel recupero al 90’+1′ con Capello e Schiavi non arriva sul pallone respinto da Chiorra.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Valerio Pezzopane, proveniente dalla sezione de L’Aquila, ha estratto il cartellino giallo per quattro volte ammonendo rispettivamente Schiavi e Di Gennaro da un lato, Tumbarello e Rizzo Pinna dall’altro. I tre punti conquistati all’interno delle mura amiche in questo diciottesimo turno di campionato permettono alla Carrarese di salire a quota 31 nella classifica del girone B della Serie C mentre la Lucchese non si muove, restando ferma a 21 punti.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI CARRARESE LUCCHESE: IL TABELLINO

Carrarese-Lucchese 1 a 0 (p.t. 1-0)

Reti: 16′ Simeri(C).

CARRARESE (3-5-2) – Bleve; Cartano, Di Gennaro, Coppolaro; Zanon, Schiavi, Cerretelli, Palmieri, Cicconi; Capello, Simeri. A disp.: Tampucci, Mazzini, Imperiale, Opoola, Raimo, Sementa, Sansaro, Giannetti. All.: Dal Canto.

LUCCHESE (4-2-3-1) – Chiorra; Quirini, Gusher, Tiritiello, Benassai; Tumbarello, Cangianiello; Russo, Djibril, Rizzo Pinna; Magnaghi. A disp.: Coletta, Berti, Alagna, Perrotta, Toma, Romero, Sueva, Merletti, Yeboah, Visconti, Guadagni. All.: Gorgone.

Arbitro: Valerio Pezzopane (sezione de L’Aquila).

Ammoniti: 11′ Tumbarello(L); 69′ Rizzo Pinna(L); 74′ Schiavi(C); 79′ Di Gennaro(C).

