DIRETTA/ Carrarese Lucchese (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, si gioca! (17 dicembre 2023)

DIRETTA CARRARESE LUCCHESE (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

La diretta della sfida che pone di fronte Carrarese e Lucchese sta per iniziare e in attesa del fischio da parte del direttore di gara vi mostriamo alcune statistiche. Padroni di casa che si ritrovano al quinto posto della classifica con 17 reti realizzate e 12 subite. Un grande inizio di stagione per la formazione giallo blu che al momento ha realizzato otto vittorie, quattro pareggi e cinque sconfitte risultando, tra le prime cinque della classe, insieme a Pescara, quella di averne ottenute di più.

Dall’altra parte del campo scende la Lucchese. La formazione ospite ottenuto cinque vittorie, se i pareggi e altrettante sconfitte. Le reti realizzati solo 15 mentre 19 quelle subite. Preoccupa e non poco l’atteggiamento offensivo, risultando essere la quarta formazione ad aver trovato meno gol in questo campionato. Urge invertire la rotta e chissà che la partita di oggi non porti nuove risposte. (Marco Genduso)

CARRARESE LUCCHESE, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Carrarese Lucchese sarà trasmessa in esclusiva su NOW poiché Sports Eleven, casa della Serie C nelle ultime stagioni, non detiene più i diritti della terza divisione del calcio che è passata dunque interamente a NOW.

Anche la diretta streaming Carrarese Lucchese sarà visibile unicamente su Now, come detto divenuta la piattaforma di riferimento della Serie C avendo l’esclusiva a trasmettere tutto il campionato da qui alla fine della stagione.

CARRARESE LUCCHESE: OSPITI IN BUONA SALUTE

La diretta Carrarese Lucchese, in programma domenica 17 dicembre alle ore 20:45, racconta della 18esima giornata di Serie C Girone B. I gialloblu devono ritrovare la via della vittoria se vogliono continuare a stare in zona playoff. L’ultimo successo della Carrarese è infatti datato 19 novembre, 1-0 con la Spal, ma ora urge un cambio di passo: i pareggi con Perugia e Recanatese, entrambi per 1-1, più la sconfitta con il Rimini hanno abbassato e non di poco la media punti dei gialloblu.

La Lucchese invece prosegue spedita in questo periodo positivo. Dalla vittoria ai supplementari con la Juventus U23 in Coppa Italia Serie C la squadra ha preso consapevolezza dei propri mezzi e ha inanellato una striscia tutt’ora aperta di cinque risultati utili consecutivi tra cui la vittoria, anche in questo caso a supplementari, in occasione dei quarti di finale di Coppa Italia Serie C.

CARRARESE LUCCHESE, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Carrarese Lucchese vedono i padroni di casa scendere in campo col 3-5-2. Davanti al portiere Bleve ci sarà il terzetto composto da Ilanes, Coppolaro e Imperiale. Esterni di centrocampo Belloni a destra e Cicconi a sinistra con Schiavi, Palmieri e Zuelli nella zona nevralgica. Davanti Cappello e Panico.

Risposta della Lucchese col 4-2-3-1. In porta Chiorra, terzini Quirini e De Maria con Tirtiello e Benassai centrali. In emdiana il duo Gucher-Cangianello mentre la batteria dei trequartista è formata da Tumbarello a destra, Russo a sinistra e Rizzo Pinna trequartista centrale. Unico centravanti Magnaghi.

CARRARESE LUCCHESE, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Carrarese Lucchese danno favorita la squadra di casa a 1.88. Secondo William Hill, il segno X relativo al pareggio è dato a 2.88 mentre il 2 fisso a 4.33.

Andiamo invece a vedere le quote relative alla reti con l’Over 2.5 a 2.50 mentre l’Under 1.50. Concludiamo con Gol a 2.20 e No Gol a 1.62.

