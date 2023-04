Video/ Carrarese Lucchese (2-1) gol e highlights: Pelagatti decide la sfida (Serie C)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI CARRARESE LUCCHESE: DECIDE PELAGATTI!

Allo Stadio dei Marmi la Carrarese supera la Lucchese per 2 a 1 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo sembrano essere gli ospiti allenati da mister Maraia a partire forte affacciandosi pericolosamente in avanti con Rizzo Pinna al 4′ e con una doppia chance fallita da Panico al 6′. I minuti scorrono sul cronometro ed i rossoneri insistono riuscendo anche a passare in vantaggio verso il 29′ grazie alla rete messa a segno da Panico. I padroni di casa guidati dal tecnico Dal Canto rispondono al 41′ con il gol trovato da Cicconi, supportato da Bozhanaj sugli sviluppi di un calcio di punizione.

Nel secondo tempo, al rientro in campo dopo l’intervallo, i gialloblu tentano di proseguire la partita ripetendo quanto di buono fatto nel finale di frazione precedente e così il tiro di Bozhanaj viene bloccato da Coletta al 56′. Nell’ultima parte dell’incontro è Pelagatti a riportare definitivamente avanti i suoi all’86’ con un colpo di testa vincente a capitalizzare il calcio d’angolo battuto dal suo compagno Grassini.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Domenico Leone, proveniente dalla sezione di Reggio Calabria, ha estratto il cartellino giallo per quattro volte ammonendo rispettivamente D’Ambrosio e Della Latta da un lato, Rizzo Pinna e Quirini dall’altro. I tre punti conquistati all’interno delle mura amiche in questo trentasettesimo turno di campionato permettono alla Carrarese di salire a quota 62 nella classifica del girone B della Serie C mentre la Lucchese non si muove, restando ferma a 48 punti.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI CARRARESE LUCCHESE, IL TABELLINO

Carrarese-Lucchese 2 a 1 (p.t. 1-1)

Reti: 29′ Panico(L); 41′ Cicconi(C); 86′ Pelagatti(C).

CARRARESE (3-5-2) – Breza; Pelagatti, D’Ambrosio, Imperiale; Grassini, Della Latta, Mercati, Bozhanaj, Cicconi; Capello, Bernardotto. A disp.: Gatti, Satalino, Folino, Cerretelli, Marino, Coccia, Castigliani, Palmieri, Frey. All.: Dal Canto.

LUCCHESE (4-3-3) – Coletta; Quirini, Tiritiello, Benassai, De Maria; Tumbarello, Mastalli, Di Quinzio; Rizzo Pinna, Panico, Fabbrini. A disp.: Cucchietti, Alagna, Ferro, Bachini, Romero, Visconti, D’Alena, Merletti, Ravasio. All.: Maraia.

Arbitro: Domenico Leone (sezione di Reggio Calabria).

Ammoniti: 7′ D’Ambrosio(C); 24′ Della Latta(C); 38′ Rizzo Pinna(L); 47′ Quirini(L).

