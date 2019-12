Video/ Carrarese Pianese (1-1): highlights e gol. Infantino e Momente (Serie C)

Allo Stadio dei Marmi la Carrarese viene fermata in extremis dalla Pianese sull’1 a 1 nel recupero. Considerando il video di Carrarese Pianese, ecco che nelle fasi iniziali del primo tempo appare subito chiaro come le due compagini siano in grado di annullarsi a vicenda ed infatti la partita resta bloccata per tutto l’arco dei primi quarantacinque minuti di gioco. Bisogna quindi attendere il secondo tempo perchè la sfida si sblocchi e ci vuole un’ora dall’inizio della disputa prima che Infantino metta a segno il gol del momentaneo vantaggio per i toscani di casa, capitalizzando nel migliore dei modi il preciso assist vincente da parte del suo compagno Damiani. Gli ospiti non si lasciano scoraggiare e ci credono anzi fino alla fine, tanto che i bianconeri raggiungono la rete del pari definitivo a recupero inoltrato, quando Momenté è riuscito ad insaccare il pallone alle spalle dell’estremo difensore avversario sugli sviluppi di un’azione da calcio d’angolo. Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Claudio Petrella, proveniente dalla sezione di Viterbo, ha estratto il cartellino giallo per ben nove volte ammonendo rispettivamente Infantino, Murolo, Ciancio e Conson da un lato, Dierna, Vavassori, Udoh, Carannante e Gagliardi dall’altro. Il punto conquistato in questa diciannovesima giornata di campionato permette rispettivamente alla Carrarese di salire a quota 31 nella classifica del girone A mentre la Pianese tocca quota 19 punti.

IL TABELLINO

Carrarese-Pianese 1 a 1 (p.t. 0-0)

Reti: 60′ Infantino(C); 90’+4′ Momenté(P).

CARRARESE (4-2-3-1) – Forte; Mezzoni, Tedeschi, Murolo, Ciancio; Damiani, Foresta; Calderini, Cardoselli, Valente; Infantino. A disp.: Pinna, Conson, Agyei. Maccarone, Tavano, Pasciuti, Badan, Rizzo, Manneh, Fortunati. All.: Silvio Baldini.

PIANESE (4-3-1-2) – Fontana; Gagliardi, Dierna, Cason, Vavassori; Figoli, Simeoni, Carannante; Catanese; Udoh, Momentè. A disp.: Sarini, Ambrogio, Seminara, L. Benedetti, Scarlino, Montaperto, Rinaldini, Romano. All.: Marco Masi.

Arbitro: Claudio Petrella (Viterbo).

Ammoniti: 22′ Infantino(C); 23′ Dierna(P); 23′ Vavassori(P); 28′ Udoh(P); 28′ Murolo(C); 57′ Carannante(P); 67′ Gagliardi(P); 84′ Ciancio(C); 89′ Conson(C).

CLICCA QUI PER IL VIDEO CARRARESE PIANESE, HIGHLIGHTS E GOL



© RIPRODUZIONE RISERVATA