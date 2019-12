Diretta Carrarese Pianese/ Streaming video tv: gialloblù per il tris (Serie C)

Carrarese Pianese, diretta dall’arbitro Claudio Petrella, è l’anticipo della diciannovesima giornata del girone A del campionato italiano di Serie C 2019-2020, in programma alle ore 21.00 di sabato 14 dicembre presso lo stadio dei Marmi di Carrara. Reduce da due vittorie consecutive contro altrettante compagini piemontesi (3-2 ai danni della Pro Vercelli e 1-3 ad Alessandria contro la Juventus Under 23), la formazione padrona di casa occupa attualmente la quinta posizione in classifica a quota 30 punti, a sole due lunghezze di distanza dal secondo posto del Renate. Legittimo, dunque, per i gialloblù sognare una notte in solitaria alle spalle dell’inarrivabile capolista Monza (45 punti), consolidando peraltro la permanenza in zona play-off.Naviga in acque decisamente più agitate, invece, la Pianese, vittoriosa in appena 4 incontri sui 18 disputati fin qui. Sono 18 i punti racimolati dalla compagine senese, esattamente tanti quanti i gol messi a referto (media di una segnatura a partita, decisamente bassa per ambire alla salvezza). L’ultimo successo risale al 10 novembre scorso, 2-0 contro la Pergolettese. Che possa essere questa la partita della svolta?

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Per seguire la diretta tv di Carrarese Pianese, sabato 14 dicembre 2019, non sarà possibile collegarsi sui canali in chiaro o a pagamento sul digitale terrestre o sul satellite. La trasmissione della partita sarà garantita da Eleven Sports, come del resto accade per tutte le gare del campionato di Serie C. La visione dell’incontro in diretta streaming video attraverso il sito dell’emittente o mediante la sua app ufficiale sarà riservata agli abbonati.

PROBABILI FORMAZIONI CARRARESE PIANESE

Proviamo ora a ipotizzare le probabili formazioni di Carrarese Pianese, derby tutto toscano contornato da ambizioni differenti, bensì accomunate dall’esigenza stretta di accaparrarsi l’intera posta in palio. I padroni di casa dovrebbero adottare il 4-2-3-1, schierando Forte fra i pali e, a ridosso della linea dei 16 metri, il quartetto difensivo composto da Ciancio, Tedeschi, Murolo e Mignanelli. A centrocampo, Damiani e Foresta dovrebbero fare da diga e favorire le folate offensive sulla trequarti da parte di Valente, Cardoselli e Calderini, con Infantino, autore di una tripletta contro la Juventus Under 23, a fungere da unico terminale offensivo. Gli ospiti dovrebbero rispondere con il 4-3-1-2. In porta toccherà a Fontana, mentre Cason, Gagliardi, Dierna e Seminara avranno il compito di proteggere il loro estremo difensore. A centrocampo, accanto al playmaker Simeoni, agiranno Regoli (interno di destra) e Carannante (interno di sinistra), con Catanese, a segno nella sconfitta casalinga subita per mano dei conterranei del Pontedera (1-2), pronto a cooperare con le punte Montaperto e Momentè.

PRONOSTICO E QUOTE

Pronostico scontato, almeno sulla carta, secondo l’agenzia di scommesse sportive Snai. Il segno 1 è, infatti, quotato a 1,73, mentre il segno 2, opzione più remunerativa, a 4,75. Il pareggio al termine dei 90 minuti regolamentari, infine, paga 3,40 volte l’importo scommesso.



© RIPRODUZIONE RISERVATA