Video/ Carrarese Torres (5-1) gol e highlights: doppietta di Panico! (Serie C, 28 gennaio 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI CARRARESE TORRES: LA SINTESI

Allo Stadio dei Marmi la Carrarese supera la Torres per 5 a 1 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo i padroni di casa allenati da mister Calabro partono fortissimo riuscendo infatti a passare in vantaggio subito al 4′ grazie alla rete messa a segno da Panico, bravo a capitalizzare l’assist dalla destra offertogli dal suo compagno Cicconi. I minuti scorrono sul cronometro ed i toscani insistono centrando un palo con Schiavi al 26′ oltre a trovare poi il gol del raddoppio per merito di Palmieri, supportato da Capello, al 43′.

DIRETTA/ Carrarese Torres (risultato finale 5-1): gol della bandiera per Scotto! (Serie C, 28 gennaio 2024)

Nel secondo tempo il copione non cambia rispetto a quanto ammirato in precedenza ed i gialloblu impegnano Zaccagno al 47′ costringendolo alla parata in due tempi sul solito Panico. Nell’ultima parte dell’incontro proprio Panico completa la doppietta personale che vale il tris con il gol firmato al 65′, Capello allunga con il gol trovato al 71′ e Morosini chiude i conti al 76′ nonostante il gol della bandiera di Scotto segnato all’83’ trasformando il calcio di rigore concesso per fallo di Grassini su Menabò.

Diretta/ Vis Pesaro Carrarese (risultato finale 0-0): triplice fischio (21 gennaio 2024)

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Roberto Lovison, proveniente dalla sezione di Padova, ha estratto il cartellino giallo per quattro volte ammonendo rispettivamente Imperiale da un lato, Diakite, Zecca e Dametto dall’altro. I tre punti conquistati all’interno delle mura amiche in questa ventitreesima giornata di campionato permettono alla Carrarese di salire a quota 39 nella classifica del girone B della Serie C mentre la Torres non si muove, rimanendo ferma a 50 punti.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI CARRARESE TORRES: IL TABELLINO

Carrarese-Torres 5 a 1 (p.t. 2-0)

Reti: 4′, 65′ Panico(C); 43′ Palmieri(C); 71′ Capello(C); 76′ Morosini(C); 83′ RIG. Scotto(T).

DIRETTA/ Torres Olbia (risultato finale 1-0): il derby è rossoblù!

Assist: 4′ Cicconi(C); 43′ Capello(C); 71′ Morosini(C); 76′ Panico(C).

CARRARESE (3-5-2) – Bleve; Ilanes, Di Gennaro, Imperiale; Grassini, Della Latta, Schiavi, Palmieri, Cicconi; Capello, Panico. A disp.: Tampucci, Mazzini, Cerretelli, Coppolaro, Morosini, Maccherini, Belloni, Zanon, Capezzi, Giannetti. All.: Calabro.

TORRES (3-4-1-2) – Zaccagno; Antonelli, Dametto, Idda; Zecca, Giorico, Mastinu, Zambataro; Ruocco; Scotto, Diakitè. A disp.: Garau, Pinna, Liviero, Masala, Goglino, Siniega, Petriccione, Nunziatini, Lora, Fabriani, Menabò, Cester, Verduci. All.: Greco.

Arbitro: Roberto Lovison (sezione di Padova).

Ammoniti: 20′ Diakite(T); 25′ Imperiale(C); 50′ Zecca(T); 85′ Dametto(T).

GUARDA IL VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI CARRARESE TORRES













© RIPRODUZIONE RISERVATA