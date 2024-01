Diretta/ Carrarese Torres streaming video e tv. Sardi all’inseguimento (Serie C, 28 gennaio 2024)

CARRARESE TORRES: SFIDA DI LUSSO!

Carrarese Torres, in diretta domenica 28 gennaio 2024 alle ore 16.15 presso lo stadio Dei Marmi di Carrara, sarà una sfida valida per la ventitreesima giornata del campionato di Serie C. La Carrarese occupa attualmente la quarta posizione nel Girone B di Serie C, con 36 punti ottenuti in ventidue giornate. Dopo un eccellente girone d’andata, i gialloblù hanno iniziato in modo più lento il girone di ritorno, ottenendo due punti nelle prime tre partite. Il team guidato dal mister Dal Canto ha appena subito la prima sconfitta casalinga in campionato nel derby toscano contro l’Arezzo (2-3) e giunge a questa sfida dopo il pareggio per 0-0 contro la Vis Pesaro. Tornando allo “Stadio dei Marmi”, la Carrarese cercherà di ottenere la prima vittoria nel girone di ritorno in un confronto decisamente impegnativo contro la seconda forza del girone.

La Torres continua a sognare la promozione in Serie B e si mantiene a soli 3 punti dal Cesena, capolista nel Girone B di Serie C. Nonostante la recente sconfitta contro il Rimini (3-1), la squadra del mister Alfonso Greco è tornata subito alla vittoria nel derby sardo contro l’Olbia (1-0) nell’ultima partita casalinga. La squadra di Sassari affronta ora un nuovo test di fondamentale importanza allo “Stadio dei Marmi”. I rossoblù hanno conquistato solo una vittoria nelle ultime cinque trasferte e cercano altri 3 punti per continuare a inseguire il sogno della Serie B.

CARRARESE TORRES STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Carrarese Torres sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Carrarese Torres e in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

PROBABILI FORMAZIONI CARRARESE TORRES

Le probabili formazioni della diretta Carrarese Torres, match che andrà in scena allo stadio Dei Marmi di Carrara. Per la Carrarese, Alessandro Dal Canto schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Bleve; Coppolaro, Di Gennaro, Imperiale; Zanon, Della Latta, Schiavi, Palmieri, Cicconi; Panico, Simeri. Risponderà la Torres allenata da Alfonso Greco con un 3-4-1-2 così schierato dal primo minuto: Zaccagno; Antonelli, Dametto, Idda; Zecca, Giorico, Mastinu, Zambataro; Ruocco; Scotto, Fischnaller.

CARRARESE TORRES LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Carrarese Torres, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria della Carrarese con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.50, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 2.90, mentre l’eventuale successo della Torres, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.95.











