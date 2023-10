Video/ Carrarese Virtus Entella (2-0) gol e highlights: siglano Palmieri e Belloni (30 settembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS CARRARESE VIRTUS ENTELLA: LA PARTITA

La Carrarese supera la Virtus Entella grazie alle reti siglate da Palmieri e Belloni. Queste le fasi salienti del match. Palmieri! La sbloccano i padroni di casa! Dal Canto recupera la sfera a centrocampo, passaggio per Cicconi che serve Palmieri bravo nel colpo di testa vincente. Santini prova a piazzare la sfera, grande la risposta di Bleve. Virtus Entella che prova ad attaccare in questo finale di prima frazione. Bonini crossa in mezzo, Corbari ci va di testa, conclusione debole. La prima frazione di gioco termina con la Carrarese avanti grazie a Palmieri.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS CARRARESE VIRTUS ENTELLA: IL SECONDO TEMPO

Girandola di sostituzioni ad inizio ripresa, la Carrarese è sempre avanti grazie alla rete realizzata da Palmieri. Belloni! Raddoppia la Carrarese! Da punizione traiettoria beffarda che supera De Lucia. Virtus Entella che sta attaccando per provare a riaprirla ma non riesce a pungere nella fase offensiva. Ci prova Clemenza, Bleve la mette in angolo. Bellissima conclusione di Panico, De Lucia salva. Termina il match, vince la Carrarese.

IL TABELLINO DI CARRARESE VIRTUS ENTELLA

RETI: 12′ Palmieri, 62′ Belloni

Carrarese (3-5-2): Bleve; Coppolaro, Illanes, Imperiale; Zanon, Della Latta, Schiavi, Palmieri, Cicconi; Capello, Simeri. A disp. Tampucci, Mazzini, Cerretelli, Grassini, Panico, Di Gennaro, Zuelli, Raimo, Morosini, Cartano, Belloni, Capezzi. All. Alessandro Dal Canto.

Virtus Entella (4-3-1-2): De Lucia; Parodi, Manzi, Kontek, Bonini; Corbari, Petermann, Siatounis; Meazzi; Di Santo, Santini. A disp. Paroni, Mazzadi, Cecchini Muller, Tomaselli, Clemenza, Zappella, Faggioli, Lipani, Di Mario, Reali, Banfi, Zamparo, Lancini, Mosti. All. Fabio Gallo.

Arbitro: Roberto Lovison Padova (Davide Santarossa Pordenone-Gilberto Laghezza Mestre).

