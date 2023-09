Video/ Casertana Benevento (0-0) highlights: reti bianche per il derby campano! (Serie C 17 settembre 2023)

Video Casertana Benevento che presenta il derby campano tra queste due formazioni. Tanta sfortuna per il tecnico Cangelosi, il quale deve fare a meno dell’esterno Carretta al suo posto subentra Taurino. Lo stesso Taurino impegna Paleari ad un assoluto miracolo in uno contro uno dopo che il calciatore è stato messo benissimo dai compagni in posizione di sbloccare la partita. Casertana che cerca di schiacciare il Benevento e ci riesce più volte affacciandosi in avanti, senza però trovare la gioia del gol. Tanti cartellini gialli in questo match, ben 5 nei primi 45 minuti di cui quattro sventolati dalle parti degli ospiti. Nel primo tempo non si è giocato moltissimo, gioco molto spezzettato e ritmi di gioco molto alti e frenetici.

Diretta/ V. Francavilla Crotone (risultato finale 3-1): tris pugliese (Serie C, 17 settembre)

Roma Bologna secondo tempo della sfida tra Casertana e Benevento che ben più interessante rispetto alla prima frazione, tra le occasioni migliori c’è sicuramente quella capitata tra i piedi di Ferrante che però ha visto come spegnersi sul palo tanta sfortuna per lui. Risponde poco dopo Toscano dalla distanza con un destro terrificante che sì interrompe sulla grande parata di Paleari. Altre occasioni importanti per i giallorossi di portarsi in vantaggio capitata sui piedi di Pinato ma Venturi chiude la saracinesca e far rimanere il risultato sullo 0-0.

Risultati Serie C, classifiche/ Turris prima in solitaria, sale il Catania. Diretta gol live score

VIDEO CASERTANA BENEVENTO: IL TABELLINO

CASERTANA: Venturi G. (Portiere), Paglino S. (dal 14′ st Anastasio A.), Celiento D., Sciacca G., Fabbri A., Toscano M., Proietti M., Damian F., Carretta M. (dal 16′ pt Taurino L.), Tavernelli C., Curcio A. (dal 36′ st Turchetta G.). A disposizione: Cadili A., Del Prete M., Galletta U., Marfella D. (Portiere), Matese M., Montalto A., Trematerra E.

BENEVENTO: Paleari A. (Portiere), Berra F., Pastina C., Masciangelo E. (dal 1′ st Karic N.), El Kaouakibi H., Simonetti P. (dal 25′ st Bolsius D.), Talia A., Pinato M. (dal 13′ st Kubica K.), Benedetti A., Ferrante A., Marotta A. (dal 1′ st Tello A.). A disposizione: Agnello E., Alfieri V., Carfora L., Ciciretti A., Manfredini N. (Portiere), Masella D., Nunziante A. (Portiere), Rillo F., Rossi R., Terranova E., Viscardi A.

Diretta/ Casertana Benevento (risultato finale 0-0): pareggio a reti bianche! (Serie C, 17 settembre 2023)

Ammonizioni: al 37′ pt Toscano M. (Casertana), al 19′ st Damian F. (Casertana) al 27′ pt Benedetti A. (Benevento), al 33′ pt Pastina C. (Benevento), al 38′ pt Marotta A. (Benevento), al 41′ pt Simonetti P. (Benevento).

VIDEO CASERTANA BENEVENTO: GOL E HIGHLIGHTS













© RIPRODUZIONE RISERVATA