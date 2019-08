Video/ Catania Fanfulla (3-0): gol e highlights, etnei ok in Coppa Italia

Allo Stadio Angelo Massimino il Catania supera il Fanfulla con un categorico 3 a 0: andiamo dunque a esaminare gli highlights nel video Catania Fanfulla. Nel primo tempo i padroni di casa riescono a passare in vantaggio quasi subito grazie al gol siglato da Di Piazza al 13′. Gli ospiti faticano a spingersi in avanti e, dopo essersi visti disinnescare uno spunto pericoloso di Scaramuzza al 35′ a causa dell’intervento dell’estremo difensore Pisseri, finiscono con il subire anche la rete del raddoppio di Sarno nel finale al 42′. Nel corso del secondo tempo il copione non cambia ed i siciliani gestiscono abilmente la situazione favorevole nonostante i diversi cambi effettuati dal tecnico Camplone. La squadra di mister Ciceri non riesce a tenere il passo dei rivali ed il subentrato Curiale ne approfitta per chiudere i conti in maniera definitiva al 78′. Grazie a questo successo nel primo turno eliminatorio, maturato tra le mura amiche, il Catania si qualifica per il secondo turno di Coppa Italia, dove affronterà il Venezia, mentre il Fanfulla viene eliminato.

TABELLINO CATANIA FANFULLA

Catania-Fanfulla 3 a 0 (p.t. 2-0)

Reti: 12′ Di Piazza (C); 42′ Sarno (C); 78′ Curiale (C).

CATANIA (4-3-3) Pisseri; Calapai (46′ Biondi), Esposito, Silvestri, Marchese; Bucolo, Lodi, Llama (61′ Rossetti); Sarno, Di Piazza (58′ Curiale), Brodic. A disp.: di Camplone: Coriolano, Berti, Noce, Lombardo, Rizzo, Arena, Barisic, Distefano, Liguori. All.: Camplone.

FANFULLA (4-3-3) Cizza; Negri, Baggi, Pascali, Fabiani (68′ Barbieri); Arodi (46′ Aprile), Laribi, Brognoli; Palmieri, Catta, Scaramuzza. A disp.: di Ciceri: Frontori, Cornaggia, Alpoli, Gibillini, Cappato, Bertelli. All.: Ciceri.

Arbitro: Daniele Rutella (Enna).

